'Alman Kültür Esintileri' Türkiye'de

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen basın tanıtımında etkinlikler hakkında bilgi verildi.



Alman dili, kültürü ve sanatını izleyici ile buluşturarak Türk-Alman ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, konser, sergi, öğrenci aktivitesi, film ve dans gösterisi, sempozyum, yarışma ile şenliklerden oluşuyor.Bu etkinlikler İstanbul'dan Van'a kadar çok sayıda kentte gerçekleşecek.



Etkinlikler çerçevesinde, Boulanger Trio Grubu, Türkiye turnesinde, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara ve Eskişehir'de izleyici ile buluşacak. Piyano, keman ve viyolonselden oluşan grup, Alman bestecilerin yanı sıra, çağdaş Türk bestecilerin eserlerini de seslendirecek.



Avrupa ve Türk klasik müzik kültürü arasında köprü kuran Alman-Türk Filarmoni Orkestrası genç kadrosuyla, yeni programı ve solistleriyle izleyecilerin karşısına çıkacak.



Türk-Alman sanat profesörü Azade Köker'in Ankara Tren Garı'nda gerçekleştireceği "Gerçek-Gerçeküstü" enstalasyonu ise hayal dünyasına göz atmak isteyenler için yaşanması gereken bir deneyim. Sergi 8 Ekim-5 Kasım günleri arasında görülebilir.



"Alman Kültür Esintileri" etkinliklerinin resmi açılışı 7 Ekim'de yapılacak.

