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Spor

Alman kadın teknik direktör: İlk 11'i penis boyuna göre belirlerim

Kadın teknik direktörün bu yorumu ülkede cinsiyetçilik tartışmalarına neden oldu

19 Ocak 2019 01:49

Almanya'da bir erkek futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen ilk kadın olan Imke Wuebbenhorst, "Seçimi penis boyuna göre yaparım" yorumu nedeniyle cinsiyetçilik suçlamalarının hedefi oldu.

Euronews'in haberine göre, Almanya milli takımında da görev yapmış eski orta saha oyuncusu Wuebbenhorst, geçtiğimiz ay Oberliga ekibi BV Cloppenburg'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Ülkede bir erkek takımını yönetecek ilk kadın olan Wuebbenhorst, basının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Soyunma odasına girerken oyuncuların kendilerini örtmesi için bir uyarıda bulunur musunuz?" şeklinde sorusuyla karşılaşan 30 yaşındaki teknik direktör, "Elbette hayır, ben bir profesyonelim, seçimlerimi penis boyuna göre yaparım" dedi.

Kadın teknik direktörün bu yorumu ülkede cinsiyetçilik tartışmalarına neden oldu.

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