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ALMAN KADIN DOKTOR MAVİ YOLCULUKTA ÖLDÜ BODRUM (A.A)

23 Ekim 2010 13:08

-ALMAN KADIN DOKTOR MAVİ YOLCULUKTA ÖLDÜ BODRUM (A.A) - 23.10.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi yolculuğa çıkan Alman kadın doktor, teknede ölü bulundu.  Alman kadın doktor Botterilla Becker (55), kendisi gibi doktor eşi Nigel Becker ve 14 yaşındaki oğullarıyla 6 gün önce ''Flaş 7'' isimli tekneyle Marmaris'ten mavi yolculuğa çıktı. Gökova Körfezi'nde eşinin öğle yemeğine gelmemesinden şüphelenen Nigel Becker, oğluyla kamaraya giderek eşini kontrol etti.  Yatağında hareketsiz yatan eşinin öldüğünü belirleyen Becker, durumu tekne görevlilerine haber verdi. Botterilla Becker'in cesedi, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eşliğinde tekneye ait bir botla Bodrum Milta Marina'ya getirilerek, burada bekleyen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi morguna nakledildi.  Cesedin, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Bu arada, marinaya başka bir botla gelen Botterilla Becker'in eşi ve oğlunun oldukça üzgün olduğu görüldü. 

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