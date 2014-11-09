'Alman istihbaratından IŞİD uyarısı'



Alman haber haber portalı Spiegel, Alman dış istihbarat servisi BND'nin "IŞİD'in cihatçı milislerinin Batı ülkelerinde, kamuoyunda büyük etki yaratabilecek büyük bir terör saldırısı düzenleyebileceği" uyarısında bulunduğunu yazdı.

Bilgiyi BND içinde terör stratejilerine ilişkin yapılan analize dayandıran haber portalı, BND'nin "İslamcıların uluslararası koalisyonu Suriye ve Irak'a kara birlikleri göndermeye zorlayacak türden bir saldırı denemesinde bulunabileceğini" tahmin ettiğini belirtiyor.

Söz konusu analizde, IŞİD'in şiddet eylemlerine başlamasınan bu yana internet üzerinden yaydığı propaganda mesajlarında, IŞİD ve cihatçıların uluslararası karşıtları arasındaki "bir final savaşı"ndan söz edildiğinin yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca IŞİD'in eylül ayından beri uluslararası koalisyona katılan ülkelere karşı saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğuna da dikkat çekiliyor.

BM temsilcisi Suriye'de

Suriye'nin Halep kendinde şiddetli çatışmalar meydana geldiği bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Halep yakınlarında varil bombası ile düzenlenen saldırıda 21, Şam yakınlarında düzenlenen hava saldırısında da 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

BM Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın da Şam'da insani yardımların sağlanabilmesi ise bir ateşkes bölgesi oluşturulması yönünde girişimlerde bulunduğu bildirildi.

BM temsilcisinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Suriyeli muhaliflerle de görüşeceği belirtildi.