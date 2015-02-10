Alman İstihbaratı: Ukrayna'da ölenler 50 binden fazla

Ukrayna'daki savaşı bitirme çabaları 'silahlandırma ve yaptırım' tartışmaları üzerinden sürerken Alman istihbarat kaynakları "Ukrayna'da ölenlerin sayısı resmi rakamların en az 10 katı" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında nisan ayından bu yana süren çatışmaları bitirmek için yürütülen diplomasi çabaları tüm tartışmalarıyla hızla sürüyor. Perşembeden bu yana yoğun bir Ukrayna diplomasisi trafiğine giren Almanya Başbakanı Angela Merkel dün ABD'deydi. Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Bakanlar, Ukraynalı ayrılıkçılar ve Rusya'dan 19 yeni isim ve 9 kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı yaptırımında uzlaştı. Ancak diplomasi çabalarından çıkacak sonuç beklendiği için uygulama, gelecek haftaya ertelendi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo, Rusya'yla karşılıklı yaptırımlar nedeniyle AB'nin 21 milyar euro zarar ettiğini söyledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan üst düzey diplomatlar çözüm arayışlarını sürdürdü. Uygun şartların gelişmesi halinde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Minsk'te bir araya gelecekleri öğrenildi. Merkel, Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, geçtiğimiz cuma yaptığı zirveden Minsk Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi kararı çıkmıştı. Taraflar söz konusu anlaşmaya geçtiğimiz eylül ayında varmıştı, ancak şartları uygulanamamıştı.



'50 binden fazla kişi hayatını kaybetti'



Alman basınında Ukrayna'da bilinen bilançonun çok daha kötü olduğuna dair bir haber yayımlandı. Ukrayna'da şimdiye kadar her iki taraftan da toplamda yaklaşık 5 bin 500 kişinin öldüğü biliniyordu. Alman istihbaratına dayandırılan haberlerde aslında 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan Alman kaynakları FAZ gazetesine verdikleri bilgilerde "Resmi rakamlar çok düşük ve güvenilir değil" dedi. Ukrayna yönetimi de dün yaptığı açıklamada hafta sonu topraklarına bin 500 Rus askerinin girdiğini duyurdu. Rusya'dan konu hakkında açıklama yapılmadı.





Obama: Ukrayna'ya silah yardımı masada

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün ABD'de Başkan Barack Obama ile bir araya geldi. İkilinin ana gündem maddesi Ukrayna kriziydi. Merkel, Obama'ya Ukrayna ordusunun silahlandırılmaması konusunda telkinlerde bulundu. Fransa ile birlikte Ukrayna krizinin çözümü için çabalarının devam edeceğini belirten Merkel, "Diplomatik çözüm peşinde olacağız. Tüm çabalara rağmen başarının mümkün olmadığı söylenirse ABD ve AB bir araya gelip sonraki ihtimalleri gözden geçirmeli" dedi. ABD Başkanı Obama ise eğer diplomasi başarısız olursa, silah yardımı konusunun seçenekler arasında olduğunu ama bu konuda henüz kararını vermediğini söyledi.