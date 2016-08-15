Alman istihbaratı: Radikal unsurlar mültecileri militanlaştırıyor

Alman iç istihbarat Başkanı, radikal unsurların ülkedeki mültecileri militanlaştırma çabalarında Arap camilerinin pay sahibi olduğunu söyledi. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı radikal grupların mülteciler arasından taraftar toplamaya çalışmasının kaygıyla izlendiğini açıkladı. Teşkilat Başkanı Hans-Georg Maaßenş şimdiye kadar 340'tan fazla vakaya rastlandığını ancak bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Maaßen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada mülteci yurdu yönetimlerinin bilgilendirilerek radikal unsurlara karşı çok daha dikkatli olmalarının istendiğini ve ‘selefiler ile diğer radikal grupların mültecileri militanlığa ikna etmeye çalışmasından endişe duyduklarını' belirtti.

"Arap camileri radikalleşmede rol oynuyor"

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, mülteci adayları arasında çok sayıda Sünni genç bulunduğunu ve muhafazakâr ailelerde yetişen gençlerin Arapça konuşulan camilerde cuma vaazını dinlemek istediklerini belirtti. Almanya'da çok sayıda selefi cami bulunduğunu hatırlatan iç istihbarat başkanı radikalleşmenin ilk adımlarının bu camilerde atıldığını ve bu tehlikeye karşı söz konusu camilerin izlemeye alındığını söyledi. Almanya'daki Arapların devam ettikleri ibadethanelerin örgütsel yapılanması olmadığını vurgulayan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen devletin bu camiler üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunu dile getirdi.

Hans-Georg Maaßen Bavyera eyaletindeki son saldırılarla ilgili olarak radikal unsurların Ansbach ve Würzburg'dakilerden önce de saldırı düzenlediklerini ve bu nedenle sadece Avrupa'ya terörist sızdıran IŞİD üzerinde yoğunlaşmayıp, kendiliklerinden radikalleşen ya da dışarıdan aldığı emirle hareket eden bireysel failleri de hesaba katmak zorunda olduklarını belirtti.