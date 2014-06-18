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Dünya
Deutsche Welle

Alman İstihbaratı güvenlik raporunu açıklıyor

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı bugün güvenlik raporunu açıklıyor. Raporda cihatçı terör tehdidinin öne çıkması bekleniyor.

18 Haziran 2014 13:06


Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) 2013 yılındaki anayasa karşıtı gelişmeleri değerlendirdiği güvenlik raporu, bugün Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve kurumun başkanı Hans-Georg Maaßen tarafından açıklanıyor.

Aşırı sağ ve aşırı sol örgütlerin faaliyetlerine değinilen raporda Almanya'daki İslamcı örgütlere ilişkin verilerin öne çıkması bekleniyor.

BfV uzmanları, Suriye ve Irak’tan dönecek olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubu Alman vatandaşlarının büyük bir tehlike meydana getirdiğine dikkat çekmişti.

BfV Başkanı Hans-Georg Maaßen, "aralarında Almanya'nın da bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinden Suriye'ye giderek silah eğitimi alan İslamcıların geri dönüp radikal ideolojilerini yayması ve hatta Batı ülkelerinde terör saldırıları organize etmesinden endişe edildiğini" açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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