Alman İstihbaratı güvenlik raporunu açıklıyor



Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) 2013 yılındaki anayasa karşıtı gelişmeleri değerlendirdiği güvenlik raporu, bugün Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve kurumun başkanı Hans-Georg Maaßen tarafından açıklanıyor.

Aşırı sağ ve aşırı sol örgütlerin faaliyetlerine değinilen raporda Almanya'daki İslamcı örgütlere ilişkin verilerin öne çıkması bekleniyor.

BfV uzmanları, Suriye ve Irak’tan dönecek olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubu Alman vatandaşlarının büyük bir tehlike meydana getirdiğine dikkat çekmişti.

BfV Başkanı Hans-Georg Maaßen, "aralarında Almanya'nın da bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinden Suriye'ye giderek silah eğitimi alan İslamcıların geri dönüp radikal ideolojilerini yayması ve hatta Batı ülkelerinde terör saldırıları organize etmesinden endişe edildiğini" açıklamıştı.