T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman istihbaratı AB ve NATO üyesi ülkelerde 3 bin 300 hedefi dinlemiş!

Merkel, 2013 yılında CIA’nin başta kendisi ve Alman hedeflerini dinlediği ortaya çıkınca “Dostların birbirini dinlemesi söz konusu olamaz” diye çıkışmıştı

11 Temmuz 2016 17:33

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND’nin dost ve müttefik ülkelere yönelik dinleme faaliyetinin sanılandan çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2013 yılında ABD İstihbaratı CIA’nin başta kendisi ve Alman hedeflerini dinlediği ortaya çıkınca “Dostların birbirini dinlemesi söz konusu olamaz” diye çıkışmıştı. Alman basınında Federal Parlamento Gizli Servisleri Kontrol Komisyonu’nun tespitlerine yer verilen haberlere göre BND, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerde 3 bin 300 hedefe yönelik casusluk faaliyetinde bulunmuş.

DHA’da yer alan habere göre, BND’nin hükümet ve devlet başkanları da dahil, askeri ve sivil hedeflere yönelik 2013 yılına kadar yoğun olarak yürüttüğü dinleme faaliyetinde 15 bin arama kriteri ( e-mail adresi, İP adresi, telefon numarası vb.) kullandığı belirtiliyor. BND’nin dinleme faaliyetlerinde özellikle AB ve NATO ülkelerine yoğunlaştığı kaydedilirken, 3 bin 300 hedefin üçte ikisinin bu hedeflere yönelik olduğu bilgisi yer aldı.

Alman istihbaratının ayrıca, uzay ve havacılık, ulaşım, medya ve danışmanlık kurumlarını da dinleme faaliyetleri kapsamına aldığı komisyon tarafından tespit edildi. Yine tespitlere göre, Alman vatandaşlarının dinlenmesi yasak olmasına rağmen, BND bu konuda da geri durmadı. Komisyonun tespitlerine göre, AB ve NATO ülkelerinde kurumların dışında özel kişiler de dinlendi, ancak bu kişilerin hangi amaçla dinlendiği konusu netlik kazanmadı.

ETİKETLER

Alman İstihbaratıBNDCIACİADinlemeAngela Merkel

İlgili Haberler

Dinleme terörü: Gazeteci, yazar ve akademisyenlerle Davutoğlu ve Blair'ın danışmanlarını 'terörist' diye aylarca dinlemişler!

Telekulak sınır aştı, Türkiye'den İngiltere ve Belçika'ya uzanan bir listeyle onlarca kişinin telefonlarını dinlediler, maillerini izlediler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24