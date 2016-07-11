Alman istihbaratı AB ve NATO üyesi ülkelerde 3 bin 300 hedefi dinlemiş!

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND’nin dost ve müttefik ülkelere yönelik dinleme faaliyetinin sanılandan çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2013 yılında ABD İstihbaratı CIA’nin başta kendisi ve Alman hedeflerini dinlediği ortaya çıkınca “Dostların birbirini dinlemesi söz konusu olamaz” diye çıkışmıştı. Alman basınında Federal Parlamento Gizli Servisleri Kontrol Komisyonu’nun tespitlerine yer verilen haberlere göre BND, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerde 3 bin 300 hedefe yönelik casusluk faaliyetinde bulunmuş.

DHA’da yer alan habere göre, BND’nin hükümet ve devlet başkanları da dahil, askeri ve sivil hedeflere yönelik 2013 yılına kadar yoğun olarak yürüttüğü dinleme faaliyetinde 15 bin arama kriteri ( e-mail adresi, İP adresi, telefon numarası vb.) kullandığı belirtiliyor. BND’nin dinleme faaliyetlerinde özellikle AB ve NATO ülkelerine yoğunlaştığı kaydedilirken, 3 bin 300 hedefin üçte ikisinin bu hedeflere yönelik olduğu bilgisi yer aldı.

Alman istihbaratının ayrıca, uzay ve havacılık, ulaşım, medya ve danışmanlık kurumlarını da dinleme faaliyetleri kapsamına aldığı komisyon tarafından tespit edildi. Yine tespitlere göre, Alman vatandaşlarının dinlenmesi yasak olmasına rağmen, BND bu konuda da geri durmadı. Komisyonun tespitlerine göre, AB ve NATO ülkelerinde kurumların dışında özel kişiler de dinlendi, ancak bu kişilerin hangi amaçla dinlendiği konusu netlik kazanmadı.