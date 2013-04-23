‘Alman işgalini memnuniyetle karşılarım’

Eski komedyen yeni politikacı Beppe Grillo, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta İtalyan parlamentosunda hâlâ ciddi suçlardan hüküm giymiş 30 parlamenter olduğunu söyledi.

Kurulu düzene karşı görüşleriyle politikaya atılan Grillo, hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek kadar oy alamadığı son seçimlerden sonra, hükümet kurulması için kilit güç konumuna gelmişti.

Grillo, koalisyon önerilerini reddederek hükümet kurulmasını engellediği suçlamalarını reddediyor ve siyasi partilerin 'kendi kendilerini engellediklerini' öne sürdü.

Beppe Grillo, diğer partilerin yalkında yok olarak yerlerini Beş Yıldız Hareketi'ne bırakacaklarını savundu.