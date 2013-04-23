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Dünya

‘Alman işgalini memnuniyetle karşılarım’

İtalya'da Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo, ülkenin becerikli ve dürüst liderlerin eline geçmesini sağlayacaksa, Alman işgalini memnuniyetle karşılayacağını söyledi

23 Nisan 2013 20:21

Eski komedyen yeni politikacı Beppe Grillo, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta İtalyan parlamentosunda hâlâ ciddi suçlardan hüküm giymiş 30 parlamenter olduğunu söyledi.

Kurulu düzene karşı görüşleriyle politikaya atılan Grillo, hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek kadar oy alamadığı son seçimlerden sonra, hükümet kurulması için kilit güç konumuna gelmişti.

Grillo, koalisyon önerilerini reddederek hükümet kurulmasını engellediği suçlamalarını reddediyor ve siyasi partilerin 'kendi kendilerini engellediklerini' öne sürdü.

Beppe Grillo, diğer partilerin yalkında yok olarak yerlerini Beş Yıldız Hareketi'ne bırakacaklarını savundu.

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