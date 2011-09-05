-Alman imparatorun anıtına yer aranıyor SİLİFKE (A.A) - 05.09.2011 - Ordusu ile Kudüs'ü fethetmeye giderken, Göksu Nehri'nden geçmeye çalıştığı sırada boğulan Roma-Germen İmparatoru Friederich Barbarossa'nın 40 yıl önce Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybettiği nehir yakınlarına yaptırılan anıtı, duble yol çalışmaları nedeniyle görünmeyen bir noktada kaldı. Alman İmparatoru'nun anıtının görünecek bir noktaya yapılması konusunda girişimlerde bulunuluyor. Eski Almanya Fahri Konsolosu ve Akdeniz Türk-Alman İşadamları Derneği Başkanı Teyfik Kısacık, ilçede bulunan ve duble yol çalışması nedeniyle görünmeyen bir noktada kalan anıtın daha uygun bir yere taşınması için çalışmalara başladı. Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz ile 2006'nın Kasım ayında Barbarossa'nın anıtını ziyaret ettiklerini belirten Kısacık, Roma-Germen İmparatoru Frederik Barbarossa'nın ülkesinde sakalının kızıla çalması nedeniyle ''Kızıl Sakal'' olarak bilindiğini, Almanya'da ilköğretim seviyesindeki okullarda tarih dersinde çocuklara anlatıldığını söyledi. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile barış içinde serbest geçiş için bir anlaşma yapan Barbarossa'nın, III. Haçlı Seferi'nde Filistin'e giderken, Göksu Nehri'nde boğulduğunu ifade eden Kısacak, ''Yapılan anlaşma kapsamında 3 bini tam zırhlı toplam 15 bin askeriyle ülkesinden 11 Mayıs 1189'da çıkan Barbarossa, 10 Haziran 1190 tarihinde ulaştığı Silifke'deki Göksu Nehri'ni geçerken üzerindeki zırhların ağırlığı nedeniyle 67 yaşında boğuldu'' dedi. Kısacık, bir Alman turistin şu anda Silifke-Mut arasında yapımı süren duble yol çalışması nedeniyle yoldan görünmeyen anıtın daha uygun yere taşınması için Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurduğunu söyledi. Büyükelçilikten de kendisini arayarak ''anıtın daha uygun bir yere taşınması konusunda'' çalışma yapmasını rica ettiklerini anlatan Kısacık, şunları kaydetti: ''Yaptığım bu ziyarette söz konusu anıtın yoldan hiçbir şekilde görünmediğini tespit ettim. Beraber inceleme yaptığımız Polat'ın, durumu bildirdiği Silifke Belediye Başkanı ise söz konusu alanın karayollarının sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Burada yapılacak en uygun çalışma büyükelçilik ve karayollarının ortak bir proje geliştirerek, Silifke Belediyesi'nin yardımıyla bu anıtın belirlenecek en uygun yere yeniden yapılmasıdır. Almanlar için tarihte çok önemli bir yere sahip olan Barbarossa'nın anıtının uygun bir yere yeniden yaptırmak yüzyıllardır süren Türk-Alman dostluğu açısından da önem taşıyor. Anıt şu anda bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre aşağıda Göksu Nehri'ni de gören bir yere taşınabilir. Biz yer tespitini yaptık ve bu konudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Çalışma Silifke Belediyesinin Almanya'daki kardeş şehri Hassloch ve Taşucu Belediyesinin kardeş şehri Bergkamen belediyelerinin işbirliğinde de olabilir. Böylelikle belediyeler arasındaki kardeşlik ilişkileri daha da gelişir.''