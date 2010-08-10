Alman ihracatında büyüme beklentisi

T24- Alman Sanayi ve Ticaret Odaları'nın (DIHK) ithalat ve ihracatla ilgili son tahminlerine göre Alman dış ticareti için küresel mali kriz günleri geride kaldı.





Alman Sanayi ve Ticaret Odaları'nın dış ticaret başkanı Axel Nitschke Alman ihracatında 2010 yılında yüzde 11'lik büyüme beklediklerini açıkladı: "2010 yılı için ihracatta öngörülen büyük artış, 2009 krizinin ardından güçlü bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Büyümenin önümüzdeki yıl da düzenli bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Alman ihracatı 2011 yılında da yüzde 8'le güçlü bir büyüme kaydedecek. Bu şekilde 2011'de, 2008 yılında yaşanan rekor ihracat rakamlarına yaklaşılmış olacak."

Deutsche Welle'de yer alan haberde, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları'nın verdiği bilgiye göre, Almanya ihracattaki iyileşmeye rağmen 2010 ve 2011 yıllarında, geçtiğimiz yıl Çin'e kaptırdığı "dünya ihracat şampiyonu" unvanını geri alamayacak. Zira Çin, ihracat alanında Almanya'dan daha büyük bir büyüme kaydettiği için, aradaki farkın daha da açılması bekleniyor.

Ayrıca Çin Almanya'nın en fazla ithalat yaptığı ülke konumuna geldi. Axel Nitschke, Çin'den artık sadece tekstil ürünleri ve oyuncak gibi düşük fiyatlı ürünlerin değil, elektronik aletler ve makineler gibi teknolojik ürünlerin de ithal edilmeye başlandığına dikkat çekti. Şimdiye kadar Almanya için en önemli ithalat ülkesi Hollanda'ydı. Hollanda Rotterdam Limanı sayesinde dünya pazarına açılan bir kapı konumunda bulunuyor.

İthalat da artacak

Almanya'da ihracatın yanında ithalatta da yüzde 10 artış bekleniyor. Şimdiye kadar birçok Avrupa ülkesi Almanya'yı ihracata dayalı ekonomisi nedeniyle eleştiriyordu. İthalattaki artışa önemli bir gerekçe olarak iç talepteki artış gösteriliyor. Ancak bu artışta ihracatın da etkisi tartışılmaz. Çünkü Almanya her 1 euroluk ihracat için 40 cent tutarında ithalat yapıyor. İhracatın ithalata olan üstünlüğünün önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Almanya şu anda yurtdışına özellikle tıbbı teknoloji, makine parçaları ve otomobil ihraç ediyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları'nın dış ticaret başkanı Axel Nitschke'ye göre önümüzdeki yıllarda ihracattaki büyümenin tetikleyicisi ise çevre teknolojileri, yani rüzgâr ve güneş enerjisi gibi çevre dostu enerji sistemleri olacak.

Dış Ticaret Odalarına göre Alman ihracatının küresel mali krizin ardından bu kadar hızla toparlanmasında en büyük pay ise Endonezya ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin. Avrupa ülkelerinin en önemli ticaret ortaklarından ABD ile ekonomik ilişkileri giderek daha belirsiz bir karaktere bürünürken, Güneydoğu Avrupa ve Güney Amerika sanayinin modernleştirilmesi için büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan en önemli kazanımı ise Alman makine sanayisi sağlıyor.

"Türkiye ilgi çekici bir hedef"

Axel Nitschke Türkiye'nin Alman ihracatındaki yeriyle ilgiliyse şu açıklamayı yaptı: "Avrupa ülkeleri için en güçlü dinamiğin Türkiye ve Ukrayna olacağı tahmin ediliyor. Dış Ticaret Odalarına göre buralarda yılda yüzde 15'lik büyüme oranları bekleniyor. Dolayısıyla bu ülkeler Alman ihracatı için ilgi çekici hedef bölgeleri."

Alman Dış Ticaret Birliği Başkanı Anton Börner ise sonuçlarla ilgili olarak "ihracat ve ithalattaki iyileşmenin beklenenin üzerinde olduğunu" belirtti. Federal Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle de, "yurtdışında Almanya'da üretilen ürünlere olan talebin artmasını memnuniyet verici bulduğunu" kaydetti.