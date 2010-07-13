Alman İHH Hamas'a 6 milyon Euro aktarmış

T24 - İHH'yı yasaklayan Almanya'nın derneğe karşı operasyonları sürüyor. İHH'nın Hamas'a son 3 yılda 6,6 milyon Euro aktardığını tespit eden Alman makamları, derneğin internet sitesini de bloke etti.





Almanya, dün faaliyetlerini yasakladığı "Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı" İHH'nın bürolarına baskın düzenledi.



Alman polisi, Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki İHH'nın bürolarında arama yaptı.





İnternet sitesi de bloke edildi



Operasyonlarda, çok sayıda bilgi ve belgeye el konuldu. Kuruluşun internet sitesi de bloke edilirken, derneğin ismini ve logosunun kullanılması da yasaklandı. Böylece bu kuruluşun devamı niteliğinde bir dernek kurulması da yasaklanmış oldu.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan olmazken, yasak kararına uymayan ve kuruluşun faaliyetlerini farklı çerçevelerde devam ettirmek isteyenler, cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maziere dün yaptığı açıklamada, Frankfurt merkezli Uluslararası İnsani Yardım Vakfı İHH'yı Hamas örgütüne ve teröre milyonlarca Euro kaynak akıtmakla suçlamıştı. Bu açıklamanın ardından, vakfın faaliyetlerinin yasaklandığı duyurulmuştu.





Hamas'a 6,6 milyon euro



Şüpheli para aklama faaliyetleri ve banka transferleri nedeniyle örgüt yaklaşık 1 yıl önce yakın takibe alındı.



Para trafiği ve bağlantıları incelenen İHH'nin 2007-2010 yılları arasında hamas'a yaklaşık 6,6 milyon Euro aktardığı tespit edildi.





Türkiye'deki İHH: Bağımız yok



Türkiye'deki İnsani Yardım vakfı İHH ise Almanya'daki kuruluşla organik bir bağı bulunmadığını söylüyor.





Milli görüş ile organik bağ kanıtlanamadı



Alman güvenlik birimlerinin tespitlerine göre İHH çalışanlarının büyük bölümü aynı zamanda Milli Görüş hareketinde yer alıyor ve Milli Görüş liderliği ile yakın temas içerisinde.



Ancak Milli Görüş ile İHH arasında organik bir bağ ise kanıtlanabilmiş değil.



