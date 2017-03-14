Alman İçişleri Bakanı: Erdoğan'ın suçlamaları absürt

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i teröristlere destek verdiği iddiasını geri çeviren Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bunun "gerçekçi bir temele dayanmayan absürt bir suçlama" olduğunu söyledi.

Bu tür saldırıların tek bir hedefi olduğunu ve anayasa referandumu ile bağlantılı olarak "Türkiye'yi kurban rolü içinde göstermek" istendiğini belirten Alman Bakan, bunun Erdoğan'ın şimdiye kadar destek görmeyen başkanlık sistemi için "dayanışma etkisi" yarattığını kaydetti.

"Bu tür provokasyonların taktiksel olarak saydam" olduğunu ifade eden de Maiziere, "Ancak bu tür provokasyonlara benzer provokasyonlarla tepki göstermemeliyiz" dedi.

"Ders almaya ihtiyacımız yok"

İçişleri Bakanı de Maiziere, Erdoğan'ın bahsettiği 4 bin 500 kişilik terör şüphelisiyle ilgili bir listenin kendilerine verilmediğini de sözlerine ekledi. Bakan, Türk makamlarının muhtemel teröristlere ilişkin adli kanıtlar sunmasından memnuniyet duyacağını, Alman hükümetinin Ankara'dan "ders almaya" ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Erdoğan, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye son iki yılda Almanya'dan terör suçlarıyla bağlantılı olarak sadece 21 kişinin iadesini istedi. Yaklaşık iki hafta önce Yeşiller partisi milletvekili Özcan Mutlu’nun Türkiye’nin Almanya’dan iade taleplerine ilişkin soru önergesine Alman İçişleri Bakanlığı yanıt vermişti. Buna göre, Türkiye son iki yılda terörizm bağlantılı 21 kişinin iadesini resmi olarak istedi.

"DİTİB bağımsız hareket etsin"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'daki camilerin en büyük çatı örgütü Diyanet Türk ve İslam Birliği'nden (DİTİB) de daha fazla şeffaflık istedi. DİTİB'e bağlı imamların Ankara için casusluk yaptığı iddialarının endişe verici olduğunu ifade eden de Maiziere, "Eğer bu haberler doğruysa kabul edilemez" şeklinde konuştu. Bakan, DİTİB'in Türkiye'den daha bağımsız hareket etmesini istedi.

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dpa/epd/DW/HS/BÖ