Alman İçişleri Bakanı: Erdoğan yararsız konuşuyor

T24- Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasını yararsız olduğunu söyleyen Friedrich, Başbakan'ın Düsseldorf'taki konuşmasına on binden fazla Türk katılmasının ardından kendilerine "Böyle bir şeyi Alman bir politikacı başka bir ülkede acaba yapabilir mi?" diye sorduklarını belirtti.

Bakan Almanya'nın göstermiş olduğu toleransa rağmen, Erdoğan'ın burada yaptığı mitingler ile bu hoşgörüye olumlu bir cevap vermediğini söyledi.

Başbakanın gösterilen toleransı kullanarak Almanya'daki Türk asılı göçmenleri kendi çıkarları için harekete geçirmeyi denemekle suçlayan İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın Türk asılı göçmenler ile yaptığı toplantıları üzücü olarak değerlendirdi: “Şubat ayında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen buluşmaya onbinden fazla Türk asıllı katıldı, adeta bir mitingi andıran toplantı birçok Almanı şaşkına çevirdi ve kendilerine şu soruyu sordular: Böyle bir şeyi Alman bir politikacı başka bir ülkede acaba yapabilir mi?" Alman Bakan Friedrich verdiği röportajda sözlerine ayrıca şunları ekledi: “Almanya'daki Müslümanlar tabiki toplumumuza ait. Ancak Almanya hem ruhsal hem dini hem de kültürel açıdan Hıristiyan bir ülke. Göçmenlerin demokratik partilere katılmaları beni tabii ki sevindirir ama ayrı bir Müslüman partisinin kurulmasına bir ihtiyaç yok."