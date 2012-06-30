Alman İç İstihbarat Servisi, Neo-Nazi cinayetlerinin belgelerini yok etti

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk, 1'i Yunan, 1'i kadın polis olmak üzere 10 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan Neo-Nazi Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü hakkında Alman İç İstihbarat Servisi’nin elinde bulunan belgeleri, savcılığa teslim etmesi gereken gün imha ettiği ortaya çıktı.

NSU adlı örgüt üyesi Beate Zschape, Uwe Muhdlos ve Uwe Bönhardt’ın Alman istihbarat iç teşkilatının muhbirleri olduğu, hatta istihbaratçıların üçlüye kaçmaları için yardım ettiği iddiaları Alman medyasında yer alırken, olayın ilginç bir boyutu daha ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya’da Federal Başsavcılık, hücre evinin ateşe verilmesi ile ortaya çıkan örgüt ile ilgili 11 Kasım 2011 tarihinde, iç istihbarattan örgüt hakkında ellerindeki gizli belgeleri vermesini istediğini ancam kurumun şaşırtıcı bir tesadüfle o gün ellerindeki belgeleri imha ettiğinin ortaya çıktığını yazdı.

İç istihbarat servisi, dosyaların saklanması için gerekli sürenin dolduğu için imha edildiğini savundu. Muhalefet milletvekilleri İçişleri Bakanlığı’ndan konu hakkında soruşturma başlatmasını istedi.