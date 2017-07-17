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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden Konya açıklaması

Alman hükümeti, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyareti konusunda yaşanan gerginlikte Türkiye ile diyalog arayışı içinde olunduğunu vurguladı.

17 Temmuz 2017 19:10

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyareti konusunda Ankara ile Berlin arasında yaşanan krizle ilgili federal hükümetten açıklama geldi. Türk hükümetinin, Alman milletvekillerinin ziyaretini, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmelere atıfla uygun bulmayarak ertelediği bildirilmişti.

Berlin'de Pazartesi günü açıklama yapan federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretle ilgili Türkiye'ye herhangi bir mühlet tanımanın söz konusu olmadığını belirtti. Alman parlamenterlerin Alman askerlerini ziyaret etme hakkı bulunduğunu ifade eden Seibert, "Bunun zamanıyla ilgili beklentiler dile getirmenin ya da mühlet telaffuz etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Seibert, NATO dahil her tür düzlemde Türkiye ile diyalog yolu arandığını söyledi.

"Türkiye reddetmedi, erteledi"

Alman Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin ziyareti reddetmediğini, ertelediğini belirterek, Türkiye'nin sözüne güvendiklerini ve ziyaret için kısa süre içinde bir tarih belirleneceğine inandıklarını belirtti.

Alman Dışişleri, Cuma günü Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Türkiye'nin Pazartesi günü için planlanan ziyareti erteleme ricasını ilettiğini ve yeni bir tarih vermediğini bildirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonunda Pazar günü yayınlanan mülakatta Konya konusunun siyasi pazarlık malzemesi yapılamayacağını belirterek, Konya'ya ziyaret izni karşılığında başka alanlarda taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/BK,CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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