T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman hükümetinden 'cihatçı militanlar’a karşı yasa

Alman hükümeti, cihatçı militanların Suriye, Irak gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelere gidişini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı

05 Şubat 2015 13:43

Almanya'da Başbakan Angela Merkel’in yönetiminde toplanan Bakanlar Kurulu, cihatçıların kriz bölgelerine gidişini engellemeyi amaçlayan yeni terörle mücadele yasa tasarısını kabul ederken muhalefet yasanın ‘sembolik’ olarak kalacağını öne sürdü.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, yeni düzenlemelerin yasalaşması halinde Almanya'nın Avrupa'daki en sert terörle mücadele yasalarından birine sahip olacağını açıkladı.

İhsan Dörtkardeş’in DHA’da yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı, cihat yanlılarının savaşmak üzere Ortadoğu ülkelerine gidişini engellemeyi, terör örgütlerine katılmak ve terör örgütlerinin mali kaynaklarını kurutabilmek amacıyla yapılan seyahatleri ve bu konudaki girişimlerinin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısı bakanlar kurulu toplantısında kabul edildi. Tasarıya göre, adli kurumlar açısından bir kişinin terör örgütüne katılmak istediğini beyan etmesi bile izlenmesi amacıyla şüpheli kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli sayılacak.

 

Şüpheliler gözaltına alınabilecek

 

Alman televizyonları, cihat amacıyla seyahat edildiği şüphesi oluştuğunda da söz konusu kişinin havalimanında gözaltına alınabileceğini, pasaportlarına el konulabileceğini, yurt dışına çıkışının yasaklanabileceği kendisine geçici bir kimlik belgesi verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Yasada, zanlıların 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları öngörülüyor. Terörizmin finansmanıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı tasarıda, terör saldırıları için küçük miktarda da olsa yapılan mali yardımları ceza kapsamına aldığı, terör saldırısı hayata geçirilmemiş veya engellenmiş olmasının da hafifletici neden olarak görülmediği vurgulandı.

 

'Avrupa'daki en sert terörle mücadele yasalarından biri'

 

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, yeni düzenlemelerin yasalaşması halinde Almanya'nın Avrupa'daki en sert terörle mücadele yasalarından birine sahip olacağını, yasanın Almanya'yı daha güvenli hale getireceğini savundu.

 

'Peşinhüküm verilmesi doğru değil'

 

Sol Parti, hazırlanan yasanın ‘işlevsiz' olduğunu Almanya Anayasası’na uygun olmadığını öne sürdü. Yeşiller de benzer bir eleştiri yaptı. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring Eckardt, kriz bölgelerine seyahat eden fakat suça iştirak etmemiş kişiler hakkında peşin hüküm verilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

ETİKETLER

angela merkelcihatyasaalmanyamilitan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24