Alman hükümetinde tasarruf kavgası

T24- Berlin’de ekonomik krize karşı gündeme gelen tasarruf önlemleri, siyasi çekişme konusu oldu. Koalisyonun Hür Demokrat Partili bakanları, Hrıstiyan Demokrat Partili Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’ye direniyor.



Tasarruf paketine direnişin başını Hür Demokrat Partili (FDP) Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle çekiyor. Brüderle, şirketlere sağlanan vergi indirimlerinin iptal edilmesine karşı çıkıyor.



Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, söz konusu vergi indirimlerinin iptal edilmesiyle 2011 yılı bütçesine 1 milyar euroluk katkı sağlanacağını savunuyor.



Schäuble'nin getirmeyi planladığı yeni Hava Ulaşımı Vergisi de kamu bütçesine yaklaşık 1 milyar euroluk katkı sağlıyor. Ancak burada da Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle'nin direnişi henüz aşılamadı.



Adalet Bakanının direnişi



CDU'lu Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin adli sistemde uygulamak istediği bir dizi reform da FDP'li Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger'in sert direnişiyle karşılaşıyor. Schäuble, adli reformların kamu bütçesine yarım milyar Euroluk katkı sağlamasını umuyor.



Koalisyon ortakları arasında tartışma yaratan konuların arasında sosyal harcamalarda kesinti ve nükleer enerji de yer alıyor.



Bakan Wolfgang Schäuble, konuyu CDU yönetimine de şikâyet ederek koalisyon sözleşmesine uyulmasını istedi. Federal hükümet, ağustos ayı sonuna kadar tasarruf paketinin yasalaşarak yürürlüğe girmesini hedefliyor.