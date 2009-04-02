Alman genci Neca'nın ölüm nedeni kaçak içki

Türkiye'de alkol komasına girerek hayatını kaybeden Rafael Neca (21) adlı Alman gencinin, metil alkol zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.



Hamburg Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nde Neca'nın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucunda Alman gencinin metil alkol zehirlenmesinden öldüğünün belirlendiği, gencin kanında yüzde 2 oranında metil alkol tespit edildiği, bu zehirli maddenin 0,2 oranında bile öldürücü olabileceği ifade edildi.



Metil alkol zehirlenmesinin baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, görme sorunları, baygınlık ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini belli ettiği kaydedildi.



Neca'yla birlikte 26 Mart tarihinde Kemer'de aşırı derecede alkol alan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 öğrencinin durumunun düzeldiği, 2 gencin ise hala komada oldukları bildirildi.

