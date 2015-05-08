Alman gemilerinin kurtarma operasyonu



Alman Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kurtarma çalışmalarının Lampedusa Adası'nın yaklaşık 250 kilometre güneyinde devam ettiği kaydedildi. Kurtarılan mültecilerin bir İtalyan limanına getirileceği belirtildi.

Hessen adlı fırkateyn ve Berlin adlı tedarik gemisi Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarında görev almak için nisan ayında yola çıkmıştı.

İki gemi son olarak Atalanta misyonu çerçevesinde Afrika Boynuzu'nda Somalili korsanlarla mücadelede görevlendirilmişti.

AB'nin Akdeniz'deki mülteci ölümleriyle ilgili düzenlediği olağanüstü zirvede AB devlet ve hükümet başkanları, Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarının ve insan kaçakçılarıyla mücadelenin yoğunlaştırılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Alman ordusunun verdiği bilgilere göre Alman gemilerinin söz konusu misyonu AB Sınır Ajansı Frontex'ten bağımsız olarak yürütülüyor.