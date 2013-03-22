Alman gazetesinin iddiasına göre, Robben de Aslan olacak

Galatasaray Didier Drogba ve Wesley Sneijder'den sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, Ünal Aysal'ın yeni hedefi Arjen Robben.



Alman Bild gazetesi, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Bayern Münihli yıldız futbolcu Arjen Robben'i İstanbul'a götürmek için harekete geçtiğini yazdı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yıldız futbolculara 30 milyon dolar harcadığını belirten Bild gazetesi, Bayern Münih ile 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı milli oyuncu Arjen Robben'in de İstanbul'a gidebileceğini iddia etti.

Haberde, Robben'in transferiyle ilgili şu ana kadar resmi bir teklifin yapılmadığı ancak Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın şimdiye kadar almak istediği futbolcuları, takımına kazandıran bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bild gazetesi, Bayern Münih'te bu yıl her zaman forma şansı bulamayan Robben'in önümüzdeki sezonda Galatasaray'a gitmeyi tercih edebileceğini de ileri sürdü.

Haberde Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın kısa süre önce Galatasaray Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Kimse Galatasaray'ın yükselişini durduramayacak" sözlerine yer verildi.

Galatasaray'ın Türkiye liginde 3. haftadan bu yana lider olduğu belirtilen haberde, Hamit Altıntop, Wesley Sneijder ve Didier Drogba gibi isimlerin transfer edildiği hatırlatıldı.