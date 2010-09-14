-ALMAN GAZETESİ: TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ OLMA YOLUNDA BERLİN (A.A) - 14.09.2010 - Alman Die Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan bir haberde, borsa tarafından da kutlanan halk oylaması sonuçlarının "ülkenin modernleşmesi için önemli bir adım" olduğu belirtildi ve "Türkiye büyük güç olma yolunda" ifadesi kullanıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin "büyük bir ekonomik güç olma yoluna girdiği", Türkler'in, diğer Akdeniz ülkelerini geride bıraktığı belirtildi. Halk oylaması sonuçlarının borsada çıkışla kutlandığı, sermaye piyasası aktörlerine göre AK Parti hükümetinin birçok şeyi doğru yaptığı belirtilen haberde yatırımcıların, Erdoğan'ın zaferle çıktığı halk oylamasında anayasadaki kapsamlı değişikliğini "ülkenin modernleşmesi için önemli bir adım" olarak değerlendirdiği kaydedildi. Haberde, İstanbul Borsası Ulusal 100 Endeksi'nin dün yüzde 2,2 arttığı, bu yılın başından bu yana Türk hisselerinin yüzde 17 yükseldiği, buna Türk lirasının döviz kazancı da eklendiğinde, bu oranının yüzde 31'lik bir artış olduğu anlamına geldiği ifade edildi. Citigroup'un ekonomisti İlker Domaç, referandumun yüzde 58'le kabul edilmesinin Başbakan Erdoğan'ın AK Partisi için büyük bir galibiyet olduğunu ve piyasadaki olumlu havayı artırdığını söyledi. Türkiye'nin "son yıllarının yükseleni" olduğu ifade edilen haberde, AB'ye üye Akdeniz ülkelerinin derin bir ekonomik krizde olmalarına rağmen nüfusu 77 milyona yaklaşan Türkiye'nin önemli bir hızla Batı'nın refah standartlarına yaklaştığı kaydedildi. Haberde, uzmanların Türkiye'nin ekonomik güç olarak gelecekte hesaba katılması gerektiği yorumlarına dikkat çekildi. Bank of America Merrill Lynch uzmanlarının Türkiye'de bu yıl yüzde 5,5, ING uzmanlarına göre de yüzde 7 büyüme olacağını tahmin ettikleri belirtildi. Haberde, 2011 genel seçimlerinden önce mali disiplinin korunmasının önemine de işaret edildi. Sadece nüfusuyla Türkiye'nin büyük bir güç olma yolunda olduğu belirtildi ve Türkiye bugün AB üyesi olsa Avrupa Parlamentosuna en fazla üye gönderecek ikinci sıradaki ülke konumuna yerleşeceğine dikkat çekildi. Türkiye’nin demografik yapısının da yaşlanan Avrupa ülkelerine göre daha sağlıklı olduğu yorumu yapıldı. Türkler'in yüzde 26'sının 15 yaşın altında, sadece yüzde 6'nın 65 yaşın üzerinde olduğu, Almanya'da ise 65 yaş üstü nüfusun halkın 5'te 1'ini teşkil ettiği kaydedildi.