Alman gazetesi: Erdoğan bu kez hedefi tutturamadı

Die Zeit gazetesi, Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ve gazetecilerin gözaltına alınması sonrası gazete önünde başlatılan "Cumhuriyet nöbetine” değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu kez hedefi tutturamadığı yorumunu yapıyor. Yorum şöyle:

"Şimdi Erdoğan, başkanlık sistemi için bahar aylarında yapmayı planladığı referanduma hiçbir eleştirel ses olmadan gidebilmek için ülkedeki medya kurumları içinde direnç gösteren tek kale kalan Cumhuriyet'in de sesini kesmek istedi. Ancak bu kez hedefi tutturamadı. Tüm partilerden milletvekilleri, solcular, laikler, Kürtler, sendikalar ve işlerinden edilen gazeteciler, meslektaşlarının arkasında durdu, gazete binasının önüne akın ederek bir "Cumhuriyet nöbeti” başlattı. Sabah kapımızı çalanın sütçü olduğundan emin olacağımız gün gelene kadar artık bize uyku yok.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerine net tepki göstermemekle eleştirilen Alman hükümetinin bugünkü açıklamasını ele alıyor. Başbakan Merkel, Cumhuriyet operasyonuyla ilgili çarşamba günü bir açıklama yaparak Türk hükümetini doğrudan eleştirmiş ve Türk gazetecilere dayanışma mesajı vermişti. Yorum şöyle:

"Federal hükümetin, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gözaltı dalgasına yönelik tepkisinin gecikmesi, Erdoğan otokrasisine mülteci krizi yüzünden itibar edilmek zorunda kalındığı için, Türkiye'ye yönelik hafif önlemlerin devreye sokulacağı şüphesini doğuruyor. Bu, etrafımızda Rusya'nın ardından Berlin'in açık ve saygı uyandıran bir ilişki oluşturamadığı diktatörlüğün eşiğindeki ikinci ülke olacak. İki ülke de Almanya'ya yönelik bir tehdit olarak gelişiyor. Başbakan, "alarm verici” diyor. Peki ama alarmdan sonra ne olacak?”

Basında yorumlanan bir diğer konu ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhmermann'ın hakaret içerikli şiirinin yasaklanmasına yönelik açtığı dava. Mannheimer Morgen gazetesi çarşamba günü düzenlenen ilk sözlü duruşmayı konu alıyor yorumunda:

"Her halükarda bu davanın tek kazananı olacak, o da Böhmermann. Erdoğan'ın hassasiyeti, Böhmermann'ın kariyerine muazzam bir ivme kazandırmış oldu. Komedyen Böhmermann öncesinde sadece ülkenin önemli hiciv ustalarından Harald Schmidt'e veliaht arayan sınırlı bir kesimin bildiği bir isimdi. Şimdi ise A sınıfı bir ünlü. Mizahçılar kendilerine incinmiş cumhurbaşkanları ve aceleci başbakanlardan daha iyi pazarlamacı hayal edemezler. Zira sayelerinde elde ettikleri kahraman statüsü, sanatlarını tartışmaya açmaktan ziyade taçlandırır."

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Derleyen: Gezal Acer