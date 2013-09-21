Alman gazetelerinde Chomsky, Zana, Gandhi imzalı Öcalan'a özgürlük ilanı

Aralarında Noam Chomsky, Gandhi’nin torunu Ela Gandhi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Nelson Mandela’nın avukatı Essa Moosa gibi isimlerin bulunduğu aydın, yazar, gazeteci, siyasetçiler, Almanya’da yayınlanan Tageszeitung (taz), Neues Deutschland ve Junge Welt gazetelerine verilen ilanla Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi.

İmralı’da hapiste bulunan Öcalan için Alman günlük gazetelerine ‘Abdullah Öcalan’a Özgürlük’ başlığı altında verilen ilanda Vedat Türkali, milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Leyla Zana’nın da imzaları bulunuyor.

İlanda özetle şu görüşlere yer verildi:

“Kürt sorunu Irak, İran, Suriye ve özellikle de Türkiye’yi kapsıyor ve bugüne kadar Ortadoğu’nun çözüme kavuşmamış en büyük sorunu. Barış süreci çatışmaya barışçıl çözüm bulacağına kendi cemaatini ikna edecek güce sahip güçlü kişilikleri zaruri koşuyor. Nelson Mandela, Gerry Adams, Jose Ramos Horta ve Aung San Suu Kyi bunlardan bazı örnekler. Öcalan da hiç şüphesiz aynı sırada geliyor. Kürt özgürlük hareketinin odak noktasının askeri çözümden siyasi çözüme yönlenmesi onun sayesinde. Biz, bu problemin çözümünde Abdullah Öcalan’a, özellikle önerileri ve yol haritasıyla önemli görev düştüğüne inanıyoruz. Bunun dışında Kürtlerin ezici çoğunluğu onun arkasında. Bütün bunlar barışçıl çözümün Öcalan’sız olmayacağını ve ona anahtar rol düştüğünü gösteriyor. Öcalan bu rolü iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu cezaevinde yerine getiremez. Çatışmanın askeri mantıktan kurtarılıp tüm gözleri barışçıl müzakerelere çevirebilmesi için onun serbest kalması gerekir.”

Guardian’da da çıktı

6 Şubat’ta benzer mesajlı bir ilan İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanmıştı.

Yeni metinde bazı eklerin yapıldığı dikkat çekti.

İlanda İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka, Avusturalya, Hindistan, Afganistan, İsrail, Vietnam, Norveç, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Türkiye, Güney Kıbrıs, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Venezuella, Ekvador, Filipinler, Şili, Irak, Federal Kürdistan Bölgesi, Bask Bölgesi gibi dünyanın dört bir yanından siyasetçi, senatör, profesör, avukat, milletvekili, yazar, bakan ve gazetecilerin imzası yer aldı.

İlana imza atan isimlerden bazıları şöyle:

“Antonio Negri, David Graeber, Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, BM eski Genel Sekreter Yardımcısı Hans-Kristof von Sponeck, Bask siyasi hareketinin hapisteki lideri Arnaldo Otegi, Mahatma Gandhi’nin torunu Ela Gandhi, Prof. Norman Paech, Korsika Meclis Başkanı Dominique Bucchini, İrlandalı ve İngiliz parlamenterler, Venezüellalı parlamenter Jose Rafael Avila, ABD’li yazar Janet Biehl, Fransız Senatör Michel Billout, Şilili Senatör Alejandro Navvaro Brain, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Bolivyalı Senatör Efrain Condori Lopez, Porto Ricolu Parlamenter Jarge Enriuqe, Nelson Mandela’nın Avukatı Essa Moosa, Belçikalı parlamenter Patrick Moriau, İsrailli yazar Akiva Orr, Arjantinli Parlamenter Adela R. Segarra, Hindistanlı insan hakları aktivisti Binayak Sen, Vietnamlı parlamenter Le Minh Thank, Avrupa Sol Parti Başkanı Pierre Lauirent, Vedat Türkali, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Diyarbakır milletvekili Leyla Zana, AABK Başkanı Turgut Öker, oyuncu Karl Merkatz.”