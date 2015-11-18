Alman gazeteciyi işinden eden yorum

Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden Matthias Matussek, Paris katliamı sonrası yaptığı yorumlardan ötürü işini kaybetti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya'nın önde gelen günlük siyasi gazetelerinden ‘Die Welt' gazeteci yazar Matthias Matussek ile yollarını ayırdı. Gazete Axel Springer yayınevinin sözcüsü Matussek ile ilişkilerinin neden kesildiği hakkında açıklama yapmadı.

İki yıl önce haber dergisi ‘Spiegel' den ‘Die Welt' gazetesine geçen yaza Matthias Matussek Paris'teki terör saldırılarının ardından sosyal medya sitesinde yayınladığı mesajda, “Paris'teki terör Almanya'daki açık sınırlar ve ülkemizdeki kayıt dışı 250 bin genç Müslüman hakkındaki tartışmalara da farklı bir yön verecektir” ifadelerini kullanmış ve mesajına bir de gülümseme simgesi (smiley) eklemişti.

“İğrenç yorum”

Matussek'in görüşleri sosyal medyada birçok izleyicisi tarafından yorumlanmış ve ‘Bild' gazetesi başyazarı Kai Diekmann tarafından ‘iğrenç' olarak nitelendirilmişti.

‘Die Welt' başyazarı Jan-Eric Peters gazetesi adına Matussek'in görüşlerini paylaşmadıklarını ve yayın organlarının ‘özgürlük ve insaniyet gibi farklı değerleri benimsediğini' duyurmuştu.

61 yaşındaki Matthias Matussek uzun yıllar ‘Der Spiegel'in Doğu Berlin muhabirliğini yaptıktan sonra New York, Londra ve Dio de Janeiro temsilciliklerini yönetmiş, derginin kültür bölümü sorumlu editörlüğünden sonra 2014 yılında yazar titri ile ‘Die Welt'in kadrosuna dahil olmuştu.