Alman gazeteciler, TBMM'de...

Alman gazetecilerden oluşan heyet, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile bir araya geldi.



Milletvekilleri, Meclis Araştırma Komisyonu toplantı salonunda konuk gazetecilere Türkiye'nin güncel konuları hakkında görüşlerini iletti.



ÖDP'li Uras, Türkiye'de değişim ve dönüşümün yaşandığını belirterek, Anayasal reformun gündemde olduğunu belirtti. Türkiye'deki solda yeni bir siyasi arayış olduğunu söyleyen Uras, "AB reformları da dahil en iyi değişim ve dönüşümü doğru dürüst bir şekilde ancak bir sol parti yapabilir" diye konuştu.



DTP'li Tuncel, Türkiye'de siyasal gelişmelerin hızla yaşandığına işaret ederek, "Türkiye'de yaşananlar terör sorunu değil, halkın özgürlük sorunudur" dedi.



CHP'li Kart ise devlet yönetiminde kadrolaşma yaşandığını savunarak, "Türkiye'de devlet memurluğu yerine parti memurluğu yapılanma süreci başladı. Avrupa kamuoyu bu gerçeği görmüş değil. AKP'nin demokratikleşmeyi taşıyacak gücü ve misyonu olmadığı, iktidarı süresince anlaşılmıştır" diye konuştu.



Kart, Anayasa değişikliği paketinin özünde yargının görev ve yetki alanını daraltmayı hedeflediğini söyledi.



Ergenekon davasında telefon dinlemelerin esas alındığını ileri süren Kart, "Deniz Feneri'ne yönelik dinleme yapılmadığını görüyoruz" dedi.

