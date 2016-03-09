Alman enerji devi 7 milyar Euro zarar etti

Almanya'nın en büyük kamu hizmeti şirketlerinden E.ON, geçen yıl için 7 milyar Euro'luk zarar yaptığını açıkladı. Alman enerji şirketinin yıllık raporuna göre, E.ON geçen yıl 4,2 milyar avroluk yatırım ve 116,2 milyar avroluk satış hacmi gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şirketin 2015'teki net zararı 7 milyar avro olarak hesaplandı. Bu rakam 2014'teki 3,2 milyar avroluk zararın 2 katından daha fazla bir artışı ifade etti.

Bu sonuçlarda, enerji piyasalarında ve konvansiyonel enerji üretimindeki zorlukların etkili olduğu vurgulanan raporda, finansal sonuçların, şirketin beklentisi yönünde gerçekleştiği kaydedildi.

İkiye bölünen şirket farklı yönlere odaklandı

Görüşlerine yer verilen şirket üst yöneticisi Johannes Teyssen, geçen yıl şirketin E.ON ve Uniper olarak ikiye ayrıldığını, enerjinin farklı yönlerine odaklandığını belirtti.

Teyssen, E.ON'un enerji dünyasının yeni dinamikleri olan yenilenebilir enerji, enerji şebekeleri ve müşteri çözümleri, Uniper'in ise konvansiyonel enerji kaynakları alanında faaliyet göstereceğini bildirdi.

Yenilenebilir kaynakların enerji portföyündeki payını arttırmak ve kömürü bu portföyden çıkarmak isteyen ülkelerin başında gelen Almanya'da, E.ON konvansiyonel üretim yapan santrallerini Uniper adlı şirketin altında toplamaya karar vermişti.

Almanya'da, düşük karbonlu enerjiye geçişte güneş ve rüzgar enerjisi santralleri önem kazandığı için kömür ve doğalgaz santrallerinin kar marjlarında daralmalar meydana gelmiş ve enerji maliyetleri de etkilenmişti.

Alman enerji devi bu geçiş sürecinin ilk sancısını 2014'te yaşamış ve o dönemde açıkladığı 3,2 milyar avroluk zararı rekor olarak kaydedilmişti.