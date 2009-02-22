Alman endüstrisinin beşte biri yabancıların elinde

Alman endüstrisinin yaklaşık 5’te birini yabancı şirketlerin yürüttüğü bildirildi.



Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi’nin Başkanı Roderich Egeler, yabancı şirketlerin Alman endüstrisinin yaklaşık yüzde 20’sini yürüttüklerini belirterek, ”Almanya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin istihdam piyasası için önemi, tahmin edilenden çok daha fazla” şeklinde konuştu.



Hürriyet Avrupa internet sitesinde yer verilen habere göre, ilk kez Almanya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin durumu hakkında da istatistikler tutulduğuna işaret eden Egeler, ”Yabancı şirketler 2006 yılında yaklaşık 1,9 milyon kişi çalıştırıyorlardı” dedi.



Egeler ayrıca, Alman şirketlerinin yurt dışındaki tesislerini de mercek altına aldıklarını, ancak bunun verimlilik açısından şirketlere çok fazla bir şey kazandırmadığını kaydetti. Federal İstatistik Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Almanya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler arasında AB ülkelerinin ve Amerikan şirket sayılarına yer verilirken, Türk şirketlerinin durumu hakkında bilgi verilmedi.



