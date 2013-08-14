Alman ekonomisinde canlanma sürüyor

Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme sergilemesi, Euro Bölgesi'nin durgunluktan çıktığı umudunu yükseltti.

Fransa'dan yeni rakamlar da ekonominin yılın ikinci çeyreğinde, beklenenden daha güçlü şekilde, % 0,5 büyüdüğünü gösterdi.

Alman GSYİH bir yıldan uzun bir zamandır en büyük genişlemeyi kaydetti.

Büyümenin motoru, yerli özel ve kamu tüketimi oldu.

ING'de görevli ekonomist Carsten Brzeski, rakamların, yılın başında ekonomisi durgun görünen Almanya için etkileyici bir dönüş yansıttığını söylediler.

Brzeski "En büyük iç sorun, zayıf yatırım" dedi ve "Çok olumlu finansman koşulları ve birçok Alman şirketlerinin güçlü uluslararası pozisyonları rağmen, yurt içi yatırım daha uzun bir süre durgun olmuştur." diye ekledi.



'Umut verici'



DekaBank'tan Andreas Scheurle de, Euro Bölgesi'nin durgunluktan çıktığını ve bunda Almanya'nın aslan payına sahip olduğunu söyledi.

Scheurle "Ama bu tempo muhafaza edilemez. Büyüme daha mütevazı olacak ve yılın ikinci yarısında % 0.3-0.4 göreceğiz" dedi.

Fransız ulusal istatistik kuırumu Insee de, yılın ikinci çeyreğinde Fransa'nın GSYİH büyümesini ihracat, yerli hane halkı talebi ve kamu harcamalarında canlanmanın etkilediğini söyledi.

Nisan-Haziran dönemindeki büyüme, Euro Bölgesinin borç krizi içine daldığı 2011 yılı başından bu yana en güçlü üç aylık büyüme oldu.

Önceki iki çeyreğin her birinde % 0,2 küçülen Fransa ekonomisi, son iki yıldır büyüme sergilemedi.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici, bugünkü rakamların "ekonomik iyileşme yönünde umut verici işaretler" olduğunu söydedi.