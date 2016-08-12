Alman ekonomisi beklenenden iyi gelişiyor

2016 yılına hızlı giren Alman ekonomisi ilkbaharda da büyüme
temposunu muhafaza edebilmişti. Yılın ikinci çeyreğinde Gayrı
Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 0,4 oranında artarak, ekonomi
uzmanlarının tahmin ettikleri orandan bir kat fazla çıktı. Yılın
başlarında büyüme hızı yüzde 0,7'yi bulmaktaydı. Küresel
ekonominin umulan gelişmenin gerisinde kalmasına rağmen
ihracatçı Alman şirketleri sayesinde dış ticaret performansı
yükselen Almanya satın aldığından daha fazlasını dışarıya
sattığı için ihracatın büyümeye önemli katkısı oldu.
Tüketim harcamaları konjonktürü sürüklüyor
Durgun küresel konjonktüre adeta kafa tutan Alman şirketlerinin
aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu Avrupa Birliği dışındaki
ülkelere yaptığı satışlarda ise gerileme kaydedildi. Tüketim ve
kamu harcamalarının artması ekonomik canlanmada önemli rol
oynadı. Sal. Oppenheim bankasının baş iktisatçısı Katrin Löhken
Reuters haber ajansına verdiği demeçte ‘yerli ekonominin
gelişmenin en önemli dayanağı' olduğunu söyledi. Tesis ve inşaat
yatırımlarında ise gerileme kaydedildi. Uzmanlar kış mevsiminin
ılıman geçmesi nedeniyle yatırımların öne alınmasının ikinci
çeyrekteki yavaşlamanın nedeni olduğunu belirtiyorlar.
İyimserlik sürüyor
Alman ekonomisinin önümüzdeki aylarda da olumlu gelişme
göstereceğini tahmin eden uzmanlar çoğunlukta. Lampe bankasının
baş iktisatçısı Aleksander Krüger'e göre ‘Brexit şokunun henüz
atlatılamamış olmasına rağmen canlanmanın devam edeceğini ve
Alman ekonomisinin 2016'yı yüzde 1,5'luk
büyüme hızıyla
kapatmasının sürpriz olmayacağını', söyledi. Federal hükümet
daha da iyimser bir tahminle 2016 yılı büyüme hızının yüzde
1,7'yi bulmasını, 2017'de ise
yüzde 1,5'te kalmasını bekliyor.