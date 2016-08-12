Alman ekonomisi beklenenden iyi gelişiyor

2016 yılına hızlı giren Alman ekonomisi ilkbaharda da büyüme

temposunu muhafaza edebilmişti. Yılın ikinci çeyreğinde Gayrı

Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 0,4 oranında artarak, ekonomi

uzmanlarının tahmin ettikleri orandan bir kat fazla çıktı. Yılın

başlarında büyüme hızı yüzde 0,7'yi bulmaktaydı. Küresel

ekonominin umulan gelişmenin gerisinde kalmasına rağmen

ihracatçı Alman şirketleri sayesinde dış ticaret performansı

yükselen Almanya satın aldığından daha fazlasını dışarıya

sattığı için ihracatın büyümeye önemli katkısı oldu.

Tüketim harcamaları konjonktürü sürüklüyor

Durgun küresel konjonktüre adeta kafa tutan Alman şirketlerinin

aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu Avrupa Birliği dışındaki

ülkelere yaptığı satışlarda ise gerileme kaydedildi. Tüketim ve

kamu harcamalarının artması ekonomik canlanmada önemli rol

oynadı. Sal. Oppenheim bankasının baş iktisatçısı Katrin Löhken

Reuters haber ajansına verdiği demeçte ‘yerli ekonominin

gelişmenin en önemli dayanağı' olduğunu söyledi. Tesis ve inşaat

yatırımlarında ise gerileme kaydedildi. Uzmanlar kış mevsiminin

ılıman geçmesi nedeniyle yatırımların öne alınmasının ikinci

çeyrekteki yavaşlamanın nedeni olduğunu belirtiyorlar.

İyimserlik sürüyor

Alman ekonomisinin önümüzdeki aylarda da olumlu gelişme

göstereceğini tahmin eden uzmanlar çoğunlukta. Lampe bankasının

baş iktisatçısı Aleksander Krüger'e göre ‘Brexit şokunun henüz

atlatılamamış olmasına rağmen canlanmanın devam edeceğini ve

Alman ekonomisinin 2016'yı yüzde 1,5'luk

büyüme hızıyla

kapatmasının sürpriz olmayacağını', söyledi. Federal hükümet

daha da iyimser bir tahminle 2016 yılı büyüme hızının yüzde

1,7'yi bulmasını, 2017'de ise

yüzde 1,5'te kalmasını bekliyor.