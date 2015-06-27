Alman ekibi, Beşiktaşlı Atınç için 6 milyon Euro teklif etti

Beşiktaş, 21 yaşındaki stoperi Atınç Nukan'ı isteyen, Alman ekibi Red Bull Leipzig ile 6 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Genç oyuncu gitme yönünde karar verirse anlaşma resmiyete dökülecek.

Beşiktaş, Alman ekibi Red Bull Leipzig ile 5 milyon Euro'su peşin, 1 milyon Euro'su daha sonra ödenmesi koşulu ile Atınç Nukan'ın transferi konusunda mutabakata vardı.

21 yaşındaki futbolcu ise henüz son kararını vermedi. En azından bir sezon daha Beşiktaş'ta kalmak istediği bilinen genç stoper, gitme yönünde karar verirse resmi anlaşma gerçekleşecek.

Siyah beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş'in, kadroda kalmasını istediği Atınç, gelen teklifi geri çevirir ise Beşiktaş formasını giymeye devam edecek.