Alman dizisinde Türk polis devrimi

Bir Alman dizisinde ‘zorba ya da uyuşturucu taciri olmayan, zeki bir dedektifin’ Türk kökenli olması İngiliz gazetelerinde ‘devrim’ olarak nitelendirildi



The Guardian gazetesi, Almanya’da 37 yıldır yayımlanan “Tatort” isimli polisiye dizide ilk kez Türk bir kahramana yer veriliyor olmasını haber yaptı. Haberde, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu sözcüsü Çınar Safter’in şu sözleri aktarıldı: “Nihayet, bir zorba ya da uyuşturucu taciri olmayan, zeki bir dedektif olan bir Türk kökenli Alman karakter görüyoruz. Bu kesinlikle iyi bir gelişme. Ancak çok gecikmeli.”



Gazete , “Tatort” dizisindeki “korkusuz” detektiflerin, şimdiye kadar hep “sert konuşup deri ceket giyen, tam Cermen” karakterlerden oluştuğunu, Mehmet Kurtulus ve Cenk Batu isimli yeni dedektifin ekibe katılmasıyla diziye daha önce hiç olmayan bir unsurun eklendiği belirtti. Pazar günlerinde prime time’de gösterilen dizinin geçen haftaki bölümünü izlemek üzere milyonlarca kişinin TV başına geçtiğini kaydeden gazete, Batu’nun gelişinin 37 yıllık dizi için “tarih” olduğunu yazdı.