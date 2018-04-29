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BBC Türkçe

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: İlişkilere böyle devam edemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'de Alman aktivistlerin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi olduğunu söyledi ve "Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'de Alman aktivistlerin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi olduğunu söyledi ve "Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" dedi.

Sigmar Gabriel, tatilini yarıda kesip yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının çok önceden planlandığını savundu.

Gabriel Steudtner'in tutuklanmasının orantısız olduğunu ve hukuka uygun olmadığını ifade etti. Önceliklerinin Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyalog olduğunu vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye çok sabırlı davrandıklarını ve bunun zaman zaman kolay olmadığını ifade etti.

Gabriel "tehditlerin olduğu bir ortamda Türkiye'deki yatırımlarını garanti edemeyeceklerini, önümüzdeki bir kaç haftada ortaklarıyla Türkiye'nin AB üyeliği konusunu ele alacaklarını ve Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat tavsiyesini değiştirmekten kaçınamayacaklarını" da ifade etti.

Gabriel, "Türkiye'ye seyahat etmek isteyen herkes için risklerin söz konusu olduğunu" da savundu.

Sigmar Gabriel Almanya'daki Türk kökenli insanların toplumun önemli bir parçası olduğunu ve Türkiye'deki gelişmeleri görmezden gelemeyeceklerini belirtti. Alman Bakan ayrıca Türkiye'nin hukukun üstünlüğü açısından zamanı geriye almak istediğini de iddia etti.

"Gümrük birliğini genişletme görüşmelerinin nasıl yapılabileceğini düşünemiyorum" diyen bakan Gabriel, Alman hükümetinin ek adımlar atmayı değerlendirdiğini söyledi.

Tutuklu Alman vatandaşlarına Alman diplomatik erişim talep ettiklerini söyleyen Gabriel, Türkiye ile gelecekte iyi ilişkiler istediklerini ifade etti ve "Tango yapmak için iki kişi gerekiyor" dedi.

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