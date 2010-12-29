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ALMAN DİPLOMATIN BIÇAKLANMASINA 3 TUTUKLAMA ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 17:14

-ALMAN DİPLOMATIN BIÇAKLANMASINA 3 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Thomas Eberhard Schultze'nin bıçaklanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Emrah Yahşi (25), Cihan Tekmen (24) ve Haydar Kavdır (23) adlı şüpheliler, dün alınan 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Suçüstü Savcılığına çıkarıldı.  Burada ifadeleri alınan şüpheliler, ''bıçakla, hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama suçundan'' tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan Yahşi (25), Tekmen (24) ve Kavdır (23) ''üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmaması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak, bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama suçundan'' tutuklandı. Şüphelilerden Cihan Tekmen'in, mahkemedeki sorgusunda, arabasında bulunan bıçakla Schultze'yi bacağından bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

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