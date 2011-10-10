Alman Die Welt'ten Türkiye için çirkin ifadeler

T24 - Almanya'nın tanınmış gazetesi Die Welt, Türkiye için yakışıksız ifadelerde bulundu!



Almanya'nın tanınmış gazetelerinden "die Welt" internet sayfasında yayınladığı haberde Türkiye'de kadın vekiller için geçerli olan pantolon yasağının, eteklerin fazla erotik ve tahrik edici görünmesinden dolayı kaldırıldığını iddia etti.



Gazete haberinde ayrıca Türkiye'deki kadın milletvekillerinin azlığına vurgu yapmak için "Türkiye'deki resmi genel evlerde, parlamentodan daha çok kadın var" şeklinde çirkin bir de ifade kullandı. Die Welt Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kadın vekillerin oranının utanç verici yani yüzde 14'lük bir oranda olduğu ama bunun yinede son yasama dönemine göre iki kat fazla olduğunu yazdı.



Die Welt'in TBMM'yi ve kadın milletvekillerini ele aldığı haberde, kadınların Türkiye'de sadece seçim dönemlerinde kapı kapı gezdiklerini ve oy istediklerini, ancak başarı sağlanıp makam almaya gelince, kadınların erkeklere karşı yarışamadığı öne sürüldü.

'AKP yandaşarı rahatsız oldu!'



Gazete ayrıca hükümet partisi olan AKP'nin dinci bir parti olduğunu ve bu nedenle yandaşlarının da örtünmeyen kadın bacaklarından rahatsız olduğunu iddia etti.



Son olarak ise gazete, Türk basınında eteklerin mecliste cinsel tahrike neden olduğu yönünde çıkan haberlere vurgu yaptı ve Türk basınına dayandırarak bazı kadın milletvekillerin ve TBMM'de bazı erkek vekillerin merdiven altlarında kadın vekillerinin etek altlarına bakmalarından şikayet ettiklerini yazdı.