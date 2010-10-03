-ALMAN DENİZCİNİN 67 YILLIK HEYECANI YARINA KALDI KARASU (A.A) - 03.10.2010 - 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Karadeniz'de batırdığı denizaltılardan birinin mürettebatında yer alan ve davet üzerine Türkiye'ye gelen Gerd Enders, hava muhalefeti nedeniyle U-20 denizaltısının bulunduğu bölgeye gidemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi Başkanlığı ile Karasu Belediyesinin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Alman denizci Gerd Enders (87), ziyareti kapsamında yapacakları deniz gezintisini gerçekleştiremedi. Sabah saatlerinde beraberindeki Alman gazeteciler ve doktoru ile Karasu'ya gelen Enders, havanın kapalı olması nedeniyle ilçedeki bir otelde ağırlandı. Enders'in beraberindekiler de dalış yapamadı. Alman denizciye burada, TRT'de yayınlanan ''Yalnız Kurt U-20'' adlı belgeselin 2 bölümü izletildi. Enders, belgeseli seyrederken oldukça heyecanlı ve duygulu anlar yaşadı. Görüntüler aktığı sırada Enders, yanındakilere anılarını ve o dönemde yaşadıklarını anlattı. Belgeselin ardından görüntüleri çok beğendiğini ifade eden Enders, yapımcılara teşekkür etti. Enders, ''Daha önce U-20 batığının fotoğraflarını Selçuk Kolay vasıtasıyla görmüştüm. Görüntüleri ilk kez izledim. Doğrusu çok etkilendim. O günler gözümde canlandı. Kendimi gerçekten çok farklı hissettim'' dedi. Daha sonra Alman denizaltılarından U-20'nin karaya çıkan mürettebatı ile görüşen Karasulu İsmail Hakkı Hakan, otele geldi. Enders ile kısa süre sohbet eden Hakan, yaşadıklarını paylaştı. Enders, ''Bizler denizaltıdan küçük gruplar halinde çıkış yapmıştık. O gün için düşündüğümüz tek şey karaya çıkmak ve Türkiye'den ayrılmaktı. Dünden bu yana İstanbul'dan buraya yaptığım yolculuk sırasında anladım ki bunu gerçekleştirmek gerçekten mümkün değilmiş'' diye konuştu. Ziyaret sırasında çok heyecanlı anlar yaşadığını, geçmişe döndüğünü dile getiren Enders, programın geri kalan kısmına çok yorulduğunu söyleyerek katılmadı. Enders ve beraberindekiler, Sakarya'da konakladıkları otele geri döndü. Hava şartlarının uygun olması durumunda Enders'in ziyareti kapsamında U-20 batığına yapılacak dalış yarın gerçekleştirilecek. Dalış yapılması halinde çekilecek görüntüler, Karasu'nun dalış turizmi potansiyelini dalış meraklısı Almanlara anlatmak üzere Uluslararası Berlin Fuarı'nda (ITB) kullanılacak. -U-20 DENİZALTISI- Karasu'da, mürettebatı tarafından batırılan U-20 denizaltısı 4.1 metre eninde 42.7 metre uzunluğunda. Kıyıdan yaklaşık 4 kilometre açıkta bulunan batığın kule derinliği 18, dip derinliği ise 23 metre. Mürettebatı ölmeden U-20'yi terk ettiği için söz konusu denizaltı, savaş mezarı sayılmıyor. Bu sebeple batığa dalış yapılabiliyor. Alman batığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından alınan izinle Temmuz 1994 yılında, Karasu açıklarında yapılan bir tatbikat sırasında keşfedildi. Diğer batıklar U-19 ve U-23 denizin derinliklerinde hala bulunmayı bekliyor. U-20 botlarından sadece yirmi tane üretildiği, günümüzde geriye tek bir denizaltının kaldığı, parçalanmadan battığı ve sığ sularda olduğu için oldukça iyi korunan U-20'nin geçmişe ışık tutmak için kıymetli bir hazine olduğu belirtiliyor.