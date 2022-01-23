Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rusya'ya ilişkin sözleri nedeniyle istifa etti

Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirten Schönbach, "Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır" ifadesini kullanmıştı.
Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya’nın, Hindistan’ın Rusya’ya ihtiyacımız var, çünkü Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.
Kendisinin dindar bir Hristiyan ve Rusya’nın da Hristiyan bir ülke olduğunu anlatan Schönbach, "Putin’in ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya’yı Çin’den uzak tutabilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Almanya Savunma Bakanlığı da Schönbach’ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığını açıklamıştı.
Bild gazetesi de Schönbach’ı görevinden istifa etmeye çağırmıştı. Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen’in de Schönbach’ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirilmişti.