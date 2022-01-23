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Dünya

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rusya'ya ilişkin sözleri nedeniyle istifa etti

Schönbach, Rusya Devlet Başkanı Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini savunuyordu

23 Ocak 2022 01:00

Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.
 
Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiği'yle ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa etti.
 
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Schönbach’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.​​​
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