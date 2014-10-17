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Dünya
Deutsche Welle

Alman demiryollarında uyarı grevi

Alman demiryollarında çalışan makinistler, iş bırakma kararı aldı. Yük ve yolcu trenleri 50 saat boyunca duracak.

17 Ekim 2014 14:08


İşverenin maaş zammı önerisini yetersiz bulan Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Almanya genelinde yolcu tren seferlerini yarın saat 02:00'den pazartesi saat 04:00'e kadar durduracak bir iş bırakma eylemi kararı aldı. Yük trenlerindeki iş bırakma eylemi bugün saat 15:00'te başlayacak.

Dördüncü kez uyarı grevine çıktıklarını hatırlatan GDL Başkanı Claus Weselsky, Alman Demiryolları İşletmesi (DB) yönetiminin toplu sözleşme masasındaki tavrını eleştirdi.

GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat kesintiye gidilmesini talep ediyor.

GDL, aynı iş kolunda Demiryolları ve Ulaşım Sendikası (EVG) ile rekabet halinde.

GDL yönetimi, Alman Demiryolları İşletmesi'nin (DB) toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlayacak yasal düzenlemenin beklenmesi, bu süre içinde yüzde 2'lik ücret zammı ile yetinilmesi önerisini reddetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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