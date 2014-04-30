Alman Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a: Ben bunları uydurmadım, az bile söyledim

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerine ilişkin, "Ben bunların hiçbirisini uydurmadım, hatta az bile söyledim" dedi.

İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuşan Gauck, Erdoğan’ın her söylediğine yorum yapmayacağını ve bu ziyaretinin bir dostluk, saygı ve gelişmeleri takdir havası içinde geçtiğini belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için gösterdiği büyük özveriyi övdüğünü, Türk toplumunun çok büyük bir değişim içinde bulunduğunu vurguladığını ama her yerde yaptığı gibi kritik soruları da sorduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Gauck, Türkiye ziyaretinin ardından geri döndüğü Berlin'de yaptığı açıklamada ise, “Ben orada bir toplumda tartışılan kritik meselelerle ilgili yorum yaptım. Sadece bir tarafla değil yani sadece yönetenle değil, yönetilenle de konuştum. Bu dostlar arasında olası ve normal bir durum” diye konuştu. Gauck, "Ben bunların hiçbirisini uydurmadım, hatta az bile söyledim" dedi.

Alman lider, “Ben her yerde yaptığım gibi bir toplumda tartışılan konuları aldım. Hiçbir şeyi kendim bulmadım ve bu soruları sordum. Dostlar arasında bu çok normal” dedi. Bu kritik soruları gündeme getirdiği için olumlu eleştiriler de aldığını belirten Gauck, “Ben üzerime düşeni yaptım. Ben hiçbir şeyi kendim icat etmedim. Kritik sorularımda hatta biraz çekimser bile davrandım” diye konuştu.



Cumhurbaşkanına ziyaretinde eşlik eden Federal hükümetin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da, “Eğer dostlar aralarında birbirlerine sorular soramazsa, ya o dostlukta bir sorun var ya da demokraside” yanıtını verdi.

'Anlatılanlar beni korkuttu'

Gauck’la toplantıda konuşan sivil toplum örgütlerini temsilcileri, şunları söyledi:

- Tabipler Odası Başkanı Prof. Özdemir Aktan: “Ülkede ciddi bir baskıcı durumla karşı karşıyayız. İnsanlara yardım eden hekimlere karşı açılmış davalar var. Yeni bir yasayla hekimlerin bazı durumlarda tıbbi müdahalesi yasaklandı. Biz bu yasaya karşı Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açtık. Hükümet hekimlere bazı durumlarda tıbbi müdahaleyi yasaklarken, polis ve askerin bazı birliklerinin tıbbi müdahalesine izin veriyor. Yeni yasa depremde bile hekimlerin tıbbi müdahalesini tehlikeye sokuyor.”

- Anadolu Vakfı Başkanı Osman Kavala: Gezi hareketi Türkiye’de sivil hak ve özgürlüklere bağlı çok büyük bir kesim olduğunu gösterdi. Hemen siyasi arenaya etkisi oldu. İstanbul Valisi bile ‘Biz Gezi hareketini doğru okuyamadık’ dedi. Bu hükümetin azınlıklar konusunda olumlu değişimler yaptığı bir gerçek. Ama son bir yıldır çoğulcu demokrasi aleyhinde bir gelişme de var. MİT’in daha fazla güçlenmesi bizim isteyeceğimiz son şey. Ama bu sorunlar aşılabilir, Türkiye’de demokrasi ve altyapısı sağlam.”

- Uçan Süpürge Kadın Hakları, Halime Güner: “Sizin ODTÜ’de verdiğiniz mesaj beni umutlandırdı. Kadın örgütlerinin buna çok ihtiyacı var. Gezi’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

- Taksim Dayanışma Platformu, Mücella Yapıcı: “Kimyasal silah olan biber gazının Avrupa’dan başlayıp tüm dünyada yasaklanmasını istiyoruz. Gezi olaylarının iki talebi vardı: Taksim Parkı park olarak kalsın, Erdoğan’ın her söylediği yasa olmasın.”

Konuşanları dinleyen Gauck, “Bu anlatılanlar beni çok korkuttu ama demokratlar olmadan demokrasi olmaz, canlı bir sivil toplum bir ülkenin yararına” dedi.