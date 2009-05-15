Alman Cumhurbaşkanı adayı 'İki dillilik zenginliktir'

Almanya'da 23 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı olan Gesine Schwan, iki dilliliğin zenginlik olduğunu söyledi.



Schwan, başkent Berlin'deki Kreuzberg Müzesi'nde çoğu Türk olan yabancı kökenli gençlerle bir araya gelerek, "21. Yüzyılda Alman olmak" konulu toplantıya katıldı.



Schwan burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşamak ve kendini iyi hissetmek için Almanca bilmenin önemli olduğunu, anadilinin de korunması gerektiğini belirterek, "İki dillilik bir zenginlik, bir hazinedir. Köprüler kurar ve kültürler hakkında bilgi sahibi yapar. Özgüveni güçlendirir. Göçmenleri noksan bir vatandaş değil, zengin vatandaş yapar" dedi.



Gelecekte oluşacak çok çeşitli toplumun, farklı kökenden gelenlerin ortak siyasi hedefler için çalışan demokratik bir toplum olma yönünde çok iyi fırsatları beraberinde getireceğini ifade eden Schwan, çifte vatandaşlığa karşı çıkmanın da yapıcı olmayacağını kaydetti.



Alman vatandaşlık yasasına göre, Almanya'da doğan göçmen kökenli geçlerin 18 yaşından sonra Alman vatandaşlığı ya da başka bir vatandaşlık arasında tercih yapmak zorunda bırakılmalarını yanlış bulduğunu ifade eden Schwan, insanların farklı aidiyetleri olmasının toplumu daha esnek ve birbirine daha bağlı hale getirdiğini söyledi.



Schwan, insanların kendi kimliklerinden memnun oldukları zaman diğer kimliklere de saygıyla bakacaklarını sözlerine ekledi.



Toplantıya katılan gençler de kendilerinin bu ülke için çalıştıklarını, ancak tam olarak kabul edilmediklerini ve önyargılarla karşı karşıya kaldıklarını anlattılar.



Gençlerden Volkan Aykaç, Almanya'ya gelen birinci kuşağın birçok konuda zorluk çektiğini, kendilerine iyi davranılmadığını, bunların görmemezlikten gelinmemesi gerektiğini belirtti.



Toplantıya SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil de katıldı.

