Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret etti

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel bugün ilk kez Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından ziyaret edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Erdmann "Deniz Yücel ile bir saatten fazla serbest bir şekilde” görüşebildi.

Deniz Yücel'in durumunun iyi olduğu, Almanya'da düzenlenen okumaların, konser ve araç konvoylarının Yücel'e iyi geldiği belirtildi. Böylelikle, yalnız olmadığını ve unutulmadığını bildiği kaydedildi.

Gabriel: Yücel serbest bırakılsın

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Büyükelçi Erdmann'ın Deniz Yücel'i ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladı. Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Yücel'in durumunun iyi olması karşısında "rahatladığını” belirterek, "cezaevindeki koşullarının iyileştirilmesi isteğinin dikkate alındığını” kaydetti.

Gabriel, Deniz Yücel'in "eşi, gazetesi ve meslektaşlarıyla birlikte derhal ve adil bir yargılama talep ettiklerini ve artık serbest bırakılmasını” istediklerini vurguladı. Bu konudaki çabaların sürdüğünü kaydeden Gabriel, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmede de bu konuyu dile getirdiğini ifade etti.

Roth: Yücel serbest bırakılmadan ilişkiler düzelemez

Büyükelçi Erdmann'ın Deniz Yücel'i ziyareti, Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un Türkiye'deki temaslarıyla aynı günde gerçekleşti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, Erdmann'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını, ancak "şu andaki durumun memnuniyet verici olmadığını” vurguladı.

Roth, Türk yetkililerle yaptıkları "bütün görüşmelerde Deniz Yücel'in serbest bırakılması konusunda uyarıda bulunduklarını” söyledi. Konunun "gündemin en üst sırasında yer aldığına” dikkat çeken Michael Roth, bu olayın "Türk-Alman ilişkileri açısından ağır bir yük” olduğunu kaydetti. Roth, Deniz Yücel tutuklu bulunduğu sürece ilişkilerin düzelmesinin zor olduğuna işaret etti.

Deniz Yücel'in şubat ayında tutuklanmasının ardından, Türk hükümeti, Alman yetkililerin Yücel ile görüşmesine uzun süre izin vermemişti. Nisan ayının başında Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen Deniz Yücel'i ziyaret edebilmişti.

AB hedefi "bedavaya” gerçekleşmez

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türk hükümetinin hâlâ Avrupa Birliği (AB) hedefinin bulunduğunu ve AB ile Gümrük Birliği'ni genişletmek istediğini hatırlattı. "Ancak bunun bedavaya olamayacağını” belirten Roth, AB'nin ekonomik bir birlik olmasının yanı sıra bir değerler topluluğu olduğunu kaydetti. Almanya'nın Türkiye açısından önemli ekonomik ve ticari bir ortak olduğunun altını çizen Roth, "bizim Türkiye'ye olduğu gibi, Türkiye'nin de bize ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Deniz Yücel'in tutuklanmasının Alman hükümeti için çok önemli bir konu olduğunu belirten Roth, ancak bunun tek mesele olmadığını, Türkiye'de "demokrasi, hukuk devleti ilkeleri, yargının bağımsızlığı ve medya özgürlüğünün baskı altında” olduğunu söyledi.

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DW/AFP/dpa, JD/EC