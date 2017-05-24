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Dünya
Deutsche Welle

Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret edecek

Silivri Cezaevi'nde 100 gündür tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel'in Almanya'nın Ankara Büyükelçisi tarafından ziyaret edileceği açıklandı.

24 Mayıs 2017 23:00

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in ilk kez Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından ziyaret edileceği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, "yapılan yoğun baskı" üzerine Türkiye'nin Erdmann'ın ziyaretine onay verdiğini açıkladı. Schäfer, Erdmann'ın Yücel'i birkaç hafta içinde ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz kesinleşmediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, Yücel'in serbest bırakılması için federal hükümetin gösterdiği çabadan vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, daha önce iki kere Yücel'i ziyaret etmişti. Alman hükümeti, hem Türk hem Alman vatandaşı olan Yücel'in Alman yetkililer tarafından ziyaret edilebilmesini istiyor.

Deniz Yücel'in özgürlüğünü kaybetmesinin üzerinden tam 100 gün geçti. 14 Şubat'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kendi isteği ile ifade vermeye giden Yücel gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da tutuklanmıştı. "Terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanan Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde tecritte tutuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, JD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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