Alman Bild gazetesinin foto muhabirinin Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Alman Bild gazetesinin muhabiri Yunanlı fotoğrafçı Giorgos Moutafis, Türkiye'ye alınmadı.

Hürriyet gazetesinden Ali Varlı’nın haberine göre, aralarında Bild Gazetesi’nin de bulunduğu Reuters Haber Ajansı, Time, El Cezire, Newsweek ve CNN’e çalışan 38 yaşındaki Yunan fotoğrafçı Moutafis, önceki akşam Atina’dan İstanbul’a geldi. Buradan da Libya’ya geçmeyi planlayan fotoğrafçı, İstanbul Havaalanı’nda ülkeye sokulmadı.

Geçen yıl sığınmacılarla ilgili çektiği fotoğraflar ve kaydettiği görüntülerle ismini duyuran Yunan gazeteci, sınır dışı edilmesinin ardından Atina’ya geri döndü.

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Moutafis, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Pasaport kontrolü sırasında emniyet yetkilisi ismimin listede olduğunu belirterek Türkiye’ye girişimin yasak olduğunu bildirdi. Geceyi burada geçirdim, ifadem alındı. Geceyi havaalanında bir odada geçirdim. Neden listeye adımın alındığı ile ilgili kimse bana bilgi vermedi. Daha altı ay öncesine kadar İstanbul’a rahatlıkla gelebiliyordum. Bu süre içinde ne oldu anlamış değilim” dedi.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir haber hazırlamak üzere Türkiye’ye gitmek isteyen bir Alman gazeteci Volker Schwenk ve Sputnik Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov’un da hiçbir neden gösterilmeden ülkeye girişlerine izin verilmemişti.