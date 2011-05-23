T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alman besteci Brooks intihar etti

Oscar ve Grammy ödüllü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve besteci Joseph Brooks intihar etti.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Oscar ve Grammy ödüllü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve besteci Joseph Brooks intihar etti.

Polisin açıklamasına göre, New York-Manhattan'daki apartmanında ölü bulunan 73 yaşındaki Brooks, Oscar ve Grammy ödülü getiren meşhur şarkısı "You Light up My Life: Hayatımı Aydınlattın- Neşelendirdin" şarkısıyla ünlüydü.

Öğle yemeği randevusuna gelen arkadaşı tarafından ölü bulunan Brooks'un, kadınları evine davet ederek ilaçlı içki içirdiği iddiasıyla hakkında tecavüz davası bulunuyordu.

Brooks'un oğlu Heavy Metalci müzisyen Nicholas Brooks hakkında da Perulu-Amerikalı mayo desinatörü Sylvie Cachay'ı banyo küvetinde boğmaktan aralık ayında dava açılmış, tutuklanan oğlu suçsuz olduğunu beyan etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24