Alman Başkonsolosu Deniz Yücel’i ziyaret etti

Ziyarete ilişkin açıklama Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapıldı. Açıklamada, Başkonsolos Georg Birgelen'in Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'i cezaevinde bir saatten fazla ziyaret ederek, uzun bir görüşme yaptığı belirtildi. Birgelen'in ziyaret sırasında Deniz Yücel'in tutukluluk koşulları ve sağlık durumu hakkında izlenim edinme şansı yakaladığı kaydedildi.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Yücel'in durumunun görece iyi, aile bireyleri ve avukatları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bunun yanı sıra haftada bir kez cezaevinin spor salonuna gitmesine izin verildiği aktarılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Türk mercilerinin İstanbul Başkonsolosu Birgelen'in Deniz Yücel'i ziyaret etmesine izin vermesini "memnuniyetle" karşıladıklarını açıklamıştı. Türkiye, Deniz Yücel'in Alman yetkililer tarafından ziyaret edilmesine uzun süre izin vermemiş, Birgelen, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Yücel'i ilk kez nisan ayının başında ziyaret edebilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Yücel'in serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayarak, "Makul, ölçülü ve hukuk devleti ilkelerine uygun bir çözümün Yücel'in serbest bırakılması olduğunu düşünüyoruz" demişti.

İki hafta gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Deniz Yücel "örgüt propaganadası yapmak" ve "halkı din ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanıyor.

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DW/dpa/AFP, JD/ÖA