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Dünya
Deutsche Welle

Alman Başkonsolosu Deniz Yücel'i ziyaret edecek

Ziyaretin yarın gerçekleşmesi bekleniyor

17 Mayıs 2017 18:01

Alman Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu'na tutuklu gazeteci Deniz Yücel'i ziyaret etme izni verdiğini duyurdu. Ziyaretin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Berlin'de yaptığı açıklamada Türk mercilerinin Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen'in Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret etmesine izin verdiğini açıkladı.

"Bu karardan memnun olduk" değerlendirmesini yapan Schaefer, Başkonsolosun Yücel'i yarın ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi. "Makul, ölçülü ve hukuk devleti ilkelerine uygun bir çözümün Yücel'in serbest bırakılması olduğunu düşünüyoruz" diyen Schaefer, Başkonsolos Birgelen'in Yücel'in tutukluluk koşullarını inceleyeceğinin de altını çizdi. Yücel'in tek kişilik hücrede tutulması Almanya'da tartışma yaratıyor.

Başkonsolos Birgelen daha önce sadece bir kez olmak üzere Nisan ayı başında Yücel'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Şubat ayı sonunda tutuklanan Die Welt muhabiri Yücel, "örgüt propaganadası yapmak" ve "halkı din ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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