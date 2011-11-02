Alman basınından Erdoğan'a ağır suçlama

T24 - Türkiye'den iş gücü göçünün 50’nci yılı vesilesiyle Almanya’da bulunan Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum konusunda Alman hükümetine yüklendi.



Alman Die Welt gazetesi, "Erdoğan Almanya'nın uyum politikasını zehirliyor" başlığıyla haber yaptı.



Alman basını, Erdoğan'ın birçok konuda Almanya'ya sert eleştiriler yönelttiğini, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinde gerginlik yaşanabileceğini yazdı.

'Yarı yolda bırakıldık'



BILD: Başbakan Erdoğan ziyareti öncesi Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild'le bir röportaj yaptı. Avrupa'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecinde yarı yolda bıraktığını belirten Erdoğan, "Almanya'da izlenen siyaset bu ülkede yaşayan 3 milyon Türk'ün haklarına gerektiği ölçüde önem vermiyor. Biz Türkler Almanya için her zaman olumlu düşünceler içindeyiz. Ancak özellikle AB sürecinde Almanya tarafından yarı yolda bırakıldık. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor bunların 700 bini Alman vatandaşı. AB üyesi Fransa'da çifte vatandaşlık var ve sorun olmuyor, aynı şey niçin Almanya'da da olmasın?"

'İnsan hakları ihlaliyle suçladı'



DIE WELT: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde, Almanya'nın uyum politikasını sert biçimde eleştiridiğini belirten gazete, "Erdoğan Almanya'nın uyum politikasını zehirliyor" dedi.



Die Welt gazetesi, Erdoğan'ın Almanya'yı insan haklarını ihlal etmekle de suçladığını belirtti.

'Erdoğan eleştiri dozunu artırdı'



DER SPIEGEL: Alman Der Spiegel dergisi "Erdoğan Almanya'ya eleştiri dozunu arttırdı" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'den iş gücü göçünün 50'inci yılı dolayısıyla Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan'ın kendisine güveninin had safhada olduğu belirtildi. Haberde Erdoğan'ın bugün Merkel'le yapacağı görüşmede tartışma yaşanabiliceğine dikkat çekilerek, Türk Başbakanı'nın Almanya'yı Türkiye'yi AB yolunda yarı yolda bırakmakla suçladığı vurgulandı.