Alman basını: Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor

Premier Lig’de 30 yıl sonra şampiyonluk yaşayan Liverpool milli oyuncu Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.

Sözcü'nün Bild gazetesinden aktardığı haberine göre takımdan ayrılması beklenen Dejan Lovren’in boşluğunu doldurmak için Jürgen Klopp’ın aklındaki isim Ozan. 20 yaşındaki yıldız oyuncunun 45 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi önümüzdeki yaz aktif olacak. Ancak pandemi ile oluşan finansal krizden dolayı Ozan’ın takımı Schalke’nin daha düşük bir teklife ‘evet’ demesi bekleniyor.

35 milyon Euro’luk bir teklifin Ozan’ın kırmızılı formayı giymesi için yeterli olacağı bildiriliyor.

Schalke forması ile başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkmış ve 3 gol ve 1 asistlik katkı da yapmıştı.

Galatasaray’ın 11 milyon Euro karşılığında Sttutgart’a sattığı başarılı oyuncu daha sonra 15 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutmuştu.