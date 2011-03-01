-ALMAN BASINI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI ELEŞTİRDİ BERLİN (A.A) - 01.03.2011 - Alman basını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Düsseldorf kentinde, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik yaptığı konuşmasına genelde eleştirel yaklaştı. Bild gazetesi, "Türk Başbakanının kötü şovu" başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan'ın kışkırtıcı bir konuşma yaptığını belirterek, Düsseldorf'da seçim kampanyası yaptığını ve Türklerin Alman toplumuna entegrasyonunu törpülediğini yazdı. Başbakan Erdoğan'ın Düsseldorf'da yaptığı konuşmasında, kendisini izlemeye gelen 10 bin kişinin "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahürat yaptığının da hatırlatıldığı haberde, Erdoğan'ın konuşmasından alıntılara da yer verildi. Berlin'de yayın yapan "B.Z" gazetesi de, "Gürültü yapmaya geldi" başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan'ın Türklerin Almanya'ya uyumu konusundaki tartışmaları alevlendirdiğini savundu. Frankfurter Rundschau gazetesi, "Önce Türkçe mi, yoksa Almanca mı?" başlığı ile verdiği haberde, Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın Alman hükümet ortağı partiler tarafından eleştirildiğini yazdı. Erdoğan'ın özellikle, "Çocuklarımızın Almanca öğrenmesi lazım, ancak daha önce Türkçe'yi iyi öğrenmesi lazım" şeklindeki sözlerinin büyük tepki aldığı ifade edilen gazete haberinde, birçok Alman politikacının, ülkede yaşayan Türklerin önce Almanca öğrenmesi gerektiği görüşünü savunduğu kaydedildi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Alman Federal Meclisi Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ise, bu gazeteye yaptığı açıklamada, Erdoğan'a yapılan eleştirileri paylaşmadığını belirterek, çok sayıda dil bilimcinin, göçmen çocukların, yaşamlarını sürdürdükleri ülkenin dilinden önce ana dilinin öğrenilmesi gerektiğine inandığını söyledi. -POLENZ, ERDOĞAN'A YAPILAN ELEŞTİRİLERİ PAYLAŞMADI- Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında eleştirilecek bir şey bulamadığını ifade eden Polenz, Erdoğan'ın, vatandaşlarına iyi bir eğitim almaları ve kariyer yapmaları yönünde çağrıda bulunduğunu kaydetti. Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder'in, Türkiye'de dil özgürlüğünün tümüyle sağlanmadığı gerekçesi ile Türkiye'nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemesini de eleştiren Polenz, Türkiye'deki Hıristiyanların durumunun düzelmesi için de müzakerelerin sürdürülmesinin en doğru yol olduğunu belirtti. "Hamburger Abendblatt" gazetesi, "Erdoğan'a öfke" başlığıyla verdiği haberde, Başbakan Erdoğan'ın Düsseldorf kentinde yaklaşık 10 bin Türk'e yönelik yaptığı konuşmasında, "Çocuklarımız Almanca öğrenmeli, ama önce Türkçe öğrenmek zorundalar" şeklindeki ifadelerinin birçok Alman politikacıyı kızdırdığı ifade edildi. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Martin Schulz, bu gazeteye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Almanya'da seçim kampanyası yapmasının kabul edilemez olduğunu savunarak, "Erdoğan'ın Almanya'da yaptığının uyum ile çok az alakası var. Daha çok iç politikaya yönelik propaganda yapıyor" şeklinde konuştu.