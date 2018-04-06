Alman basını: Ege'de ateşle oynuyorlar, istenmeyen bir kazaya yol açılabilir

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Yunan-Türk ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege’de “istenmeyen bir kazaya” yol açabileceğine dikkat çekiyor.

“Ege’de ateşle oyun” başlıklı Gerd Höhler imzalı haberde “sağcı popülist Yunan Savunma Bakanı’nın kimsenin bir şey konuşamadığı deli Erdoğan açıklaması, sisli havada yanlışlıkla Türk tarafına geçtiğini vurgulayan iki Yunan askerinin 5 haftadır Edirne’de cezaevinde tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru sürüklenişini yansıtıyor” ifadelerine yer veriliyor.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, Yunan hükümetinin 2 askerinin serbest bırakılması için çaba sarf ettiği belirtilirken, Türkiye’nin ise Yunanistan’da bulunan 8 Türk subayının iadesi için uğraştığı ve “Erdoğan’ın Yunanları teröristleri korumakla suçladığı” kaydediliyor.

“Yunan-Türk çekişmesi şimdilik sözlü atışma seviyesinde duruyor. Ancak Avrupalı diplomatlar Atina’yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizini hatırlatıyorlar” ifadelerine yer verilen haberde “Türkiye en azından 18 Ege adasında hak iddiasında bulunuyor. Bunun arkasında enerji çıkarları da yatıyor, çünkü Ege’de petrol ve doğalgaz yatakları olduğu değerlendiriliyor” diye yazıyor. Çatışmanın kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi “Savunma konularında uzmanlar bu manevraların bir savaş uçağının düşmesine veya hatta düşürülmesine yol açmasının an meselesi olduğuna dikkat çekiyorlar” diyor.

İki ülke arasındaki bu son gerginliğin Yunanistan ve Türkiye’yi yeni silah alımı yarışına sürükleyebileceği yorumunu yapan Frankfurter Rundschau gazetesi “Yunan Parlamentosunun Savunma Komisyonu geçen hafta acil bir süreçle savaş uçak ve gemilerinin modernizasyonu için 1,1 milyar euro’luk bir programa onay verdi. Ancak Türkiye ile silah alımı yarışı, şu anda Yunanistan’ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor” diye yazdı.